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В Бресте SEAT сбил 9-летнего школьника на пешеходном переходе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 февраля около половины шестого вечера в Бресте в аварии пострадал школьник.
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На перекрёстке с улицей Ленина иномарка наехала на 9-летнего брестчанина, который шёл по регулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
По факту происшествия ведётся проверка.
На неделе в Ольшанах произошёл наезд на подростков.
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Новости Беларуси. 3 февраля около половины шестого вечера в Бресте в аварии пострадал школьник. По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 61-летний местный...
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