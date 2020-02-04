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Валидаторы будут блокировать почти сразу после отправления транспорта

04.02.2020 11:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Валидаторы будут блокировать почти сразу после отправления транспорта
Фото из открытых источников

«Точная дата новшества пока не определена. Его цель — сделать так, чтобы пассажиры оплачивали проезд вовремя, а не высматривали контролеров из салона», — сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора ГП «Минсктранс» Виктора Тозика.

По словам Виктора Тозика, в правилах автомобильных перевозок пассажиров сказано, что проезд должен быть оплачен до начала поездки.

«От посадки до закрытия дверей и объявления, что они закрываются, времени проходит достаточно. Что касается ситуаций, когда пассажиры хотят купить талон у водителя, то он, пока не продаст квиток, не должен блокировать систему. Реализовывать талоны водители обязаны только на остановках. Но лучше все-таки позаботиться о покупке проездных и талонов заранее». 

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Теги: Минск
 
 
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