Валидаторы будут блокировать почти сразу после отправления транспорта

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«Точная дата новшества пока не определена. Его цель — сделать так, чтобы пассажиры оплачивали проезд вовремя, а не высматривали контролеров из салона», — сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора ГП «Минсктранс» Виктора Тозика.

По словам Виктора Тозика, в правилах автомобильных перевозок пассажиров сказано, что проезд должен быть оплачен до начала поездки.