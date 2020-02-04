ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте в ДТП пострадал школьник. Водитель поворачивал направо и сбил его на переходе

04.02.2020 11:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла третьего февраля 2020 года около 17:40 часов.

В Бресте в ДТП пострадал школьник. Водитель поворачивал направо и сбил его на переходе

По предварительной информации: 61-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Сеат Альхамбра», двигался по улице Мицкевича. На перекрестке с улицей Ленина водитель при осуществлении маневра правого поворота совершил наезд на 9-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть по обозначенному, регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован в Брестскую детскую областную больницу.

В Бресте в ДТП пострадал школьник. Водитель поворачивал направо и сбил его на переходе

Проводится проверка.

В Бресте в ДТП пострадал школьник. Водитель поворачивал направо и сбил его на переходе


Уважаемые родители, Госавтоинспекция области напоминает о необходимости ежедневно напоминать детям о том, что проезжая часть – это зона повышенной опасности. Собираясь перейти дорогу, следует делать это только по пешеходным переходам, перед этим убедившись, что водители заметили вас и остановились.

В Бресте в ДТП пострадал школьник. Водитель поворачивал направо и сбил его на переходе

Уважаемые водители! ГАИ призывает быть предельно бдительными вблизи пешеходных переходов: подъезжая к ним, снижайте скорость и не забывайте предоставлять преимущество пешеходам.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Дорожная авария произошла третьего февраля 2020 года около 17:40 часов. По предварительной информации: 61-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Сеат...
 
Новости дня
Новости разные
 
В украинском учебнике по всемирной истории нашли грустного Киану Ривза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика