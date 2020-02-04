В Бресте в ДТП пострадал школьник. Водитель поворачивал направо и сбил его на переходе

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла третьего февраля 2020 года около 17:40 часов.





По предварительной информации: 61-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Сеат Альхамбра», двигался по улице Мицкевича. На перекрестке с улицей Ленина водитель при осуществлении маневра правого поворота совершил наезд на 9-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть по обозначенному, регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован в Брестскую детскую областную больницу.





Проводится проверка.







Уважаемые родители, Госавтоинспекция области напоминает о необходимости ежедневно напоминать детям о том, что проезжая часть – это зона повышенной опасности. Собираясь перейти дорогу, следует делать это только по пешеходным переходам, перед этим убедившись, что водители заметили вас и остановились.





Уважаемые водители! ГАИ призывает быть предельно бдительными вблизи пешеходных переходов: подъезжая к ним, снижайте скорость и не забывайте предоставлять преимущество пешеходам.