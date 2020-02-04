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В Бресте в ДТП пострадал школьник. Водитель поворачивал направо и сбил его на переходе
04.02.2020 11:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла третьего февраля 2020 года около 17:40 часов.
По предварительной информации: 61-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Сеат Альхамбра», двигался по улице Мицкевича. На перекрестке с улицей Ленина водитель при осуществлении маневра правого поворота совершил наезд на 9-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть по обозначенному, регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован в Брестскую детскую областную больницу.
Проводится проверка.
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Дорожная авария произошла третьего февраля 2020 года около 17:40 часов. По предварительной информации: 61-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Сеат...
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