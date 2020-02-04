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Лукашенко высказался о «сахарном деле»: Они создали в Москве «прокладку»
04.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Во время посещения Добруша Александр Лукашенко жёстко высказался о задержании руководителей сахарных заводов.
— Такого в Беларуси еще не было! Они создали в Москве «прокладку» (посредническую фирму - прим. SG) - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов, — заявил сегодня белорусский президент,
Лукашенко добавил, что в ближайшее время Комитет госбезопасности подробно расскажет об этом деле.
Как
«Там попались и с погонами люди. Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому», — рассказал Александр Лукашенко.
Напомним, в конце января силовики развернули над Польшей самолёт, в котором
Ранее генпрокурор Беларуси Александр Конюк
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Во время посещения Добруша Александр Лукашенко жёстко высказался о задержании руководителей сахарных заводов: они создали в Москве прокладку, поставили туда...
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