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Лукашенко высказался о «сахарном деле»: Они создали в Москве «прокладку»

04.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Лукашенко высказался о «сахарном деле»: Они создали в Москве «прокладку»

     Фото: president.gov.by

Во время посещения Добруша Александр Лукашенко жёстко высказался о задержании руководителей сахарных заводов.

— Такого в Беларуси еще не было! Они создали в Москве «прокладку»  (посредническую фирму - прим. SG) - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов, — заявил сегодня белорусский президент, передаёт Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко добавил, что в ближайшее время Комитет госбезопасности подробно расскажет об этом деле.

Как сообщает БЕЛТА, глава государства также рассказал, какой факт его возмутил больше всего: «Давно на контроле этот вопрос спецслужбы вели. Мне доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли, и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. А потом эту маржу делили на взятки. Это что, нормально?»

«Там попались и с погонами люди. Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому», рассказал Александр Лукашенко.

Напомним, в конце января силовики развернули над Польшей самолёт, в котором находились руководители сахарных заводов Городеи и Слуцка - Криштапович и Прудник. Позже стало известно о задержании директоров Жабинского и Скидельского сахарных заводов.

Ранее генпрокурор Беларуси  Александр Конюк сообщил журналистам, что причинами задержания «сахарников» стали мошеннические схемы и внешняя дебиторка: «Это те мошеннические схемы, по которым заключаются контракты между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими».


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Во время посещения Добруша Александр Лукашенко жёстко высказался о задержании руководителей сахарных заводов: они создали в Москве прокладку, поставили туда...
 
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