В пункте пропуска «Песчатка» мужчина требовал оригиналы законов у пограничников

Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент произошел 3 февраля в пункте пропуска «Песчатка». 44-летний мужчина выезжал из Беларуси с паспортом, выданным еще в 2002 году. У контролёра, ввиду возрастных изменений предъявителя документа, возникли сомнения в принадлежности паспорта предъявителю.





Мужчине было предложено пройти стандартную дополнительную проверку по идентификации личности, которую пограничники проводят в похожих ситуациях. Однако житель Столбцовского района ответил категорическим отказом и, более того, стал требовать оригиналы нормативно-правовых актов с подписями и печатями высших должностных лиц государства. А затем и вовсе вернулся в свой автомобиль, игнорируя законные требования сотрудников прекратить действия, нарушающие режим в пункте пропуска.

Для проведения процессуальных действий пограничники были вынуждены применить физическую силу и сопроводить задержанного в служебное помещение. В настоящее время по данному факту начат административный процесс по ст.ст 23.32 (нарушение режима в пункте пропуска) и 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП Республики Беларусь. Санкция каждой из статей предусматривает штраф в размере до 50 базовых величин.