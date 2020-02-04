ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В пункте пропуска «Песчатка» мужчина требовал оригиналы законов у пограничников

04.02.2020 13:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент произошел 3 февраля в пункте пропуска «Песчатка». 44-летний мужчина выезжал из Беларуси с паспортом, выданным еще в 2002 году. У контролёра, ввиду возрастных изменений предъявителя документа, возникли сомнения в принадлежности паспорта предъявителю.

В пункте пропуска «Песчатка» мужчина требовал оригиналы законов у пограничников

Мужчине было предложено пройти стандартную дополнительную проверку по идентификации личности, которую пограничники проводят в похожих ситуациях. Однако житель Столбцовского района ответил категорическим отказом и, более того, стал требовать оригиналы нормативно-правовых актов с подписями и печатями высших должностных лиц государства. А затем и вовсе вернулся в свой автомобиль, игнорируя законные требования сотрудников прекратить действия, нарушающие режим в пункте пропуска.

Для проведения процессуальных действий пограничники были вынуждены применить физическую силу и сопроводить задержанного в служебное помещение. В настоящее время по данному факту начат административный процесс по ст.ст 23.32 (нарушение режима в пункте пропуска) и 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП Республики Беларусь. Санкция каждой из статей предусматривает штраф в размере до 50 базовых величин.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Инцидент произошел 3 февраля в пункте пропуска «Песчатка». 44-летний мужчина выезжал из Беларуси с паспортом, выданным еще в 2002 году. У контролёра, ввиду...
 
Новости дня
Новости разные
 
В «Минсктрансе» распорядились отключить объявления о блокировке компостеров и валидаторов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика