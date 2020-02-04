Провоз валюты через границу ЕАЭС стал сложнее

Источник материала: Ежедневник





С 4 февраля 2020 года во всех странах ЕЭАС начали действовать новые правила провоза через границу наличных денежных средств. Теперь, после преодоления определенной отметки, придется предоставить документы о происхождении денег.

В настоящее время через таможенную границу ЕАЭС можно провести без декларирования сумму, эквивалентную 10 тыс. долларам. При превышении этой суммы необходимо заполнить налоговую декларацию. При этом подтверждать происхождение денег не нужно.

С 4 февраля 2020 года при провозе физлицом через таможенную границу ЕАЭС наличных или денежных инструментов больше чем на 100 тыс. долларов вместе с таможенной декларацией придется предоставить документы, подтверждающие происхождение этих средств.

Если владелец средств не сможет предоставить такие документы, то он не сможет провезти деньги через границу.