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Провоз валюты через границу ЕАЭС стал сложнее

04.02.2020 14:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Провоз валюты через границу ЕАЭС стал сложнее

С 4 февраля 2020 года во всех странах ЕЭАС начали действовать новые правила провоза через границу наличных денежных средств. Теперь, после преодоления определенной отметки, придется предоставить документы о происхождении денег.

В настоящее время через таможенную границу ЕАЭС можно провести без декларирования сумму, эквивалентную 10 тыс. долларам. При превышении этой суммы необходимо заполнить налоговую декларацию. При этом подтверждать происхождение денег не нужно.

С 4 февраля 2020 года при провозе физлицом через таможенную границу ЕАЭС наличных или денежных инструментов больше чем на 100 тыс. долларов вместе с таможенной декларацией придется предоставить документы, подтверждающие происхождение этих средств.

Если владелец средств не сможет предоставить такие документы, то он не сможет провезти деньги через границу.

 
 
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С 4 февраля 2020 года во всех странах ЕЭАС начали действовать новые правила провоза через границу наличных денежных средств. Теперь, после преодоления определенной...
 
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