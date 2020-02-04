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«Валюту надо зарабатывать, а не вывозить» — Лукашенко пообещал серьезно взяться за импортозамещение

04.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Вопросу импортозамещения в Беларуси будет уделено пристальное внимание. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда», передает БЕЛТА.

 

«Валюту надо зарабатывать, а не вывозить» — Лукашенко пообещал серьезно взяться за импортозамещение

 

Глава государства в Добруше ознакомился, как продвигается строительство завода по выпуску мелованных и немелованных видов картона, который должны были ввести в эксплуатацию еще в 2015 году, но объект законсервирован.

«На сегодняшний день в чем проблема? Что осталось?» — спросил Александр Лукашенко.

Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров рассказал, что завод готов на 90%. Осталось запустить машинное оборудование и завершить небольшие строительные работы.

«А зачем столько денег для этого, если все есть?» — задал вопрос Президент.

 

«Валюту надо зарабатывать, а не вывозить» — Лукашенко пообещал серьезно взяться за импортозамещение

 

«Все это мы должны производить у себя, если нам понадобится. У нас нет нефти, как в России. Они могут купить любые запчасти: им не жалко валюты. Нам надо валюту зарабатывать, поэтому желательно не вывозить ее, — подчеркнул Александр Лукашенко. — За импортозамещение мы возьмемся серьезно. Это же не дело».

Президент на предприятии посетил цех деревоподготовки, энергоцентр и цех картоноделательной машины, ознакомившись с техническим переоснащением завода. Причем тематика импортозамещения звучала на протяжении всего посещения завода. По мнению главы государства, на неиспользуемых площадках добрушской фабрики можно было бы организовать производство упаковки из картона, который вскоре будет выпускаться на заводе. На предприятии уже есть соответствующие планы, их детально проработают в ближайшее время. Однако пока здесь, например, делают тетради, а обложки к ним закупают на других предприятиях.

 

БЕЛТА


 
Теги: Курсы валют
 
 
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