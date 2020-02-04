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В прошлом году 76 пенсионеров пострадали в результате совершения преступлений

04.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В прошлом году 76 пенсионеров пострадали в результате совершения преступлений

Несмотря на снижение общего количества преступлений в отношении пожилых людей, в прошедшем году наблюдался рост в отношении них мошеннических действий – 8 фактов. В 7 случаях предметом посягательства мошеннических действий являлись деньги, в одном случае – золотые изделия. Причины установленных фактов мошенничества – это в первую очередь излишняя доверчивость пожилых людей к незнакомым людям.

Арсенал уловок преступников разнообразен. Чтобы войти в доверие к гражданам, они используют психологические приемы, собирают информацию потенциальных жертвах у соседей и многое другое.

Преступники могут прийти в квартиру под видом социальных работников, как правило сотрудников «Горгаза» или «Энергонадзора». Пока один «такой сотрудник» будет составлять «документы» в присутствии жильца квартиры, подельник успеет пройтись по квартире в поисках ценностей или денег.

Распространенной преступной схемой является попытка продать различные предметы одежды и быта, однако за предлагаемые вещи предлагаются завышенные суммы.

Удивительно, но люди не смущаются высоких цен, но не у всех имеется запрашиваемая сумма на руках. Тогда торговцы предлагают сделать «уникальную скидку». В процессе разговора подталкивают человека рассказать о том, какой суммой он располагает. Потом именно эта сумма называется в качестве цены. И люди соглашаются! А потом, когда чудо торговцы покинут дом, рассказав о чудесной покупке родственникам, или соседям, недоумевают – зачем купили не особо нужную вещь за такие огромные деньги. А если торговцам удается усыпить бдительность одинокого находящегося в квартире человека, как правило пожилого или престарелого, то может случиться и кража.

Чаще всего в отношении пожилых людей совершаются кражи – 45 фактов в 2019 году (59%). Причинами совершения краж явились отсутствие бдительности, непринятие мер для сохранности своего имущества.

  • Так, 07.02.2019 года путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом продажи постельных принадлежностей неустановленное лицо завладело 370 долларами США, принадлежащими гр-ке М. 1936 года рождения.
  • Неустановленное лицо в период времени с 14.01.2019 по 15.01.2019 путем свободного доступа проникло в жилой дом (который не был заперт) в д. Греск Слуцкого района, откуда тайно похитило денежные средства в сумме не менее 500 рублей НБ Республики Беларусь, принадлежащие престарелым гражданам.
  • В период с 8.05.2019 на 9.05.2019 в д. Новодворцы Слуцкого района местный житель проник через окно в жилой дом, откуда совершил хищение телевизионной приставки.
  • Неустановленное лицо в период с 01.06.2019 по 14.06.2019 через незапертую дверь проникло в помещение хозяйственной постройки в д. Селище Слуцкого района, откуда тайно похитило бензиновую косу.
  • Также в отчетном периоде зарегистрировано два убийства пенсионеров, жертвами стали жители Слуцкого района 1957г.р. и 1924г.р. В обоих случаях, лица, совершившие убийства, находились в состоянии алкогольного опьянения и знали своих жертв.

Слуцкий РОВД призывает жителей города и района сохранять бдительность и соблюдать элементарные правила безопасности:

  • ни при каких условиях не впускайте в жилище незнакомых людей, не реагируйте ни на какие их просьбы, так как, используя самые невинные предлоги «напиться воды», «отдать неожиданную прибавку к пенсии», «продать очень дешево продукты питания или вещи» им нужно, чтобы хозяева только приоткрыли дверь;
  • если незнакомые граждане представляются социальными, банковскими работниками или настойчиво просят войти в дом, не открывая двери, сообщите в милицию по телефону 102;
  • уходя из своего жилища даже на не продолжительное время не оставлять открытыми входные двери и окна;
  • избегать контактов с лицами асоциального поведения, находящимися в состоянии алкогольного опьянения;
  • если с Вами случилась беда – не отчаивайтесь, постарайтесь запомнить приметы преступника и как можно быстрее обратиться в милицию.

Отдел охраны правопорядка и профилактики
Слуцкого РОВД

 
 
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Несмотря на снижение общего количества преступлений в отношении пожилых людей, в прошедшем году наблюдался рост в отношении них мошеннических действий – 8 фактов.
 
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