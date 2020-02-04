ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

А если коронавирус? В минском аэропорту прибывшие из Китая пассажиры не нашли медиков!

04.02.2020 15:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Минздрав уверяет, что с конца января проводит комплексную проверку прибывающих в Национальный аэропорт Минск, чтобы не допустить проникновения опасного коронавируса на территорию страны.

А если коронавирус? В минском аэропорту прибывшие из Китая пассажиры не нашли медиков!
фото носит иллюстративный характер
В министерстве заявляют, что все пассажиры из стран, где зафиксированы случаи заболевания, проходят санитарно-карантинный контроль как минимум с помощью тепловизоров. Однако сейчас эти меры безопасности по непонятным причинам отсутствуют.

В редакцию Sputnik обратился читатель, который пожаловался, что не смог пройти проверку в минском аэропорту после прилета из Китая. Он и другие пассажиры рейса хотели хотя бы измерить температуру, но так и не нашли никого, кто мог бы это сделать.

"Проверка" на деле

Студент Академии музыки Тэнгиэр прилетел из Китая 3 февраля. Он летел через Киев и был уверен, что в Минске пройдет серьезную проверку на наличие коронавируса. Парень был готов к этому и был крайне удивлен, что по прилету никто даже не обратил на него внимания.

"Когда я был в Китае, мне сказали, что в аэропорту в Беларуси у меня должны будут проверить температуру. Я думал, что будет какой-то осмотр. На паспортном контроле меня тоже предупредили, что меня проверят. Но на выходе я никого не нашел. И меня никто не позвал", - рассказал он.

По словам иностранца, он сам хотел удостовериться, что с ним все в порядке, поэтому начал искать медиков.

"Я хотел, чтобы меня проверили в аэропорту, но никого не нашел. Меня просто попросила пройти налево, но там никого из медперсонала не было. Это было очень странно. Нужно же знать, все ли в порядке. А вдруг коронавирус?" - задается вопросом Тэнгиэр.


Направили в поликлинику

Не найдя никого из медиков на выходе из транзитной зоны аэропорта, студент обратился в медпункт и попросил его осмотреть, проверить температуру.

"Но мне почему-то сказали, что сегодня медики не работают, и направили меня в студенческую поликлинику №33. Это ужасно", - возмущается он.

Парень уже побывал в академии, там к мерам безопасности подходят более ответственно.

"Мне сказали, что 14 дней мне нужно сидеть дома. Это хорошо, конечно, но меры безопасности должны соблюдать еще в аэропорту", - заключил Тэнгиэр.

По словам иностранца, другие пассажиры его рейса также без каких-либо проверок покинули здание аэропорта.

"Люди были очень удивлены тем, что для безопасности никто ничего не делает", - признался он.

Получить оперативный комментарий по поводу сложившейся ситуации в Минздраве не удалось.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав уверяет, что с конца января проводит комплексную проверку прибывающих в Национальный аэропорт Минск, чтобы не допустить проникновения опасного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Детский сад в жилом доме в Бресте планируют ввести в строй в этом году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика