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Детский сад в жилом доме в Бресте планируют ввести в строй в этом году
04.02.2020 15:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте встроенный в многоквартирный жилой дом детский сад планируется ввести в нынешнем году. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя облисполкома Геннадий Борисюк перед коллегией главного управления по образованию облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.
Дополнительные места в дошкольных учреждениях требуются в новых микрорайонах Бреста, Жабинки, Иваново, Кобрина, некоторых населенных пунктах Брестского и Столинского районов. "В области создана сеть детских садов. Строительство новых продолжается, но мы переходим к другому формату. Не везде будут отдельно возводимые сооружения, используем возможности размещения детских садов в жилых домах. Проект встроенного дошкольного учреждения экономичен. Такой детский сад меньше по площади и наполняемости, что позволяет решить проблему шаговой доступности. Стоит задача расширять сеть таких садов", - сказал Геннадий Борисюк.
Первый в Брестской области встроенный в многоэтажку детсад
В Брестской области дошкольные учреждения посещают 95,1% детей. В 2019 году было создано более 1,3 тыс. дополнительных мест в детсадах. Из них 576 появились за счет вывода первых классов в школы. Еще 780 мест создано благодаря открытию детсадов в Пинске и Барановичах, учебно-педагогического комплекса в Бресте. В Кобрине детский дом был перепрофилирован в специальный детский сад. В деревне Скоки Брестского района завершается реконструкция яслей-сада, там возводится пристройка на 160 мест.
В коллегии главного управления по образованию принял участие помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.
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В Бресте встроенный в многоквартирный жилой дом детский сад планируется ввести в нынешнем году. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя...
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