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Литовская разведка: Беларусь скрыла информацию о пожаре в первом блоке строящейся АЭС

04.02.2020 15:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным литовской разведки, власти Беларуси недовольны, как "Росатом" строит АЭС под Островцом. Но ничего не могут сделать из-за давления России и отсутствии компетентности.

Литовская разведка: Беларусь скрыла информацию о пожаре в первом блоке строящейся АЭС
Литовская разведка сообщает, что по мере приближения дня запуска Белорусской АЭС нарастает напряжение в отношениях между белорусскими ведомствами и представителями компании "Росатом", которая осуществляет проект, пишет Delfi 

В традиционном отчете Департамента госбезопасности Литвы и военной разведки сказано, что АЭС строят вопреки требованиям международных стандартов безопасности.

"По мере приближения установленного срока запуска БелАЭС нарастает напряжение между ответственными белорусскими ведомствами, заказчиками проекта, и представителями "Росатома" – все они боятся ответственности за возможные инциденты на построенной в спешке БелАЭС", – сказано в отчете. В документе БелАЭС - это Островецкая АЭС.

Разведка обратила внимание на то, что в июле 2019 года с поста ушел руководивший строительством станции Дмитрий Романец.

Литовская разведка считает, что он ушел с поста, чтобы "избежать ответственности за имевшие место инциденты и дальнейшие сложные работы по подготовке станции к запуску".

По данным отчета, Белорусский следственный комитет уже начал расследование в связи с инцидентами на строительной площадке, в ходе расследования были задержаны несколько человек, работавших на российского подрядчика, однако из-за давления со стороны российских дипломатов дела были прекращены.


В документе сказано, что представители "Росатома" халатно относятся к требованиям белорусских ведомств, контролирующих строительство, а самим белорусам не хватает как компетентности, так и воли для жесткого контроля.

По данным разведки, в конце июня прошлого года из-за халатных действий рабочих в первом блоке АЭС, рядом с реактором, начался пожар, однако белорусские ведомства не сообщили об этом инциденте.

"По оценке разведки, установку сокрытия подобной информации о недостатках проекта БелАЭС поддерживает "Росатом", поскольку опасается за свою международную репутацию надежного партнера в деле осуществления проектов строительства АЭС", – сказано в документе.
 
 
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По данным литовской разведки, власти Беларуси недовольны, как "Росатом" строит АЭС под Островцом. Но ничего не могут сделать из-за давления России и отсутствии...
 
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