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Это просто космос! Смотрите, какую сауну построили в Канаде на берегу озера
Источник материала: Tut.by
Необычную сауну на обрывистом берегу озера в Канаде спроектировала группа архитекторов-энтузиастов
Сказочная природа и голубые воды одного из пяти Великих озер Северной Америки, вдохновили команду бюро Partisans на настоящий архитектурный подвиг — для заказчика, они придумали уникальный проект треугольной сауны, вписанной в скальный ландшафт дикого озерного берега.
Осуществление проекта стало возможно благодаря мастерству архитекторов и дизайнеров в сочетании с передовыми технологиям изготовления.
Для начала архитекторы с помощью лазерного 3D-сканера сняли естественный рельеф скалы и на основании полученной информации создали проект сауны площадью 74 квадратных метра. Части строения подгонялись в цехе, собрали их на месте.
И футуристичный интерьер, и минималистичный фасад из обожженного дерева архитекторы выполнили из кедра. Внешние стены сочетаются с цветом древних скал, окружающих сауну, а внутреннее пространство, которому архитекторы придали сходство с природными подводными пещерами без единого острого угла, напротив, сделали максимально светлым и уютным, как бы противопоставляя суровый климат этих мест комфорту сауны.
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Необычную сауну на обрывистом берегу озера в Канаде спроектировала группа архитекторов-энтузиастов Partisans.
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