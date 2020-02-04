Это просто космос! Смотрите, какую сауну построили в Канаде на берегу озера

Источник материала: Tut.by

Необычную сауну на обрывистом берегу озера в Канаде спроектировала группа архитекторов-энтузиастов Partisans . Если снаружи здание имеет угловатую форму, то внутри все поверхности настолько гладкие и пластичные, что интерьер больше напоминает морской грот или космический корабль, чем деревянную сауну.



Фото: Jonathan Friedman

Сказочная природа и голубые воды одного из пяти Великих озер Северной Америки, вдохновили команду бюро Partisans на настоящий архитектурный подвиг — для заказчика, они придумали уникальный проект треугольной сауны, вписанной в скальный ландшафт дикого озерного берега.













Осуществление проекта стало возможно благодаря мастерству архитекторов и дизайнеров в сочетании с передовыми технологиям изготовления.

Для начала архитекторы с помощью лазерного 3D-сканера сняли естественный рельеф скалы и на основании полученной информации создали проект сауны площадью 74 квадратных метра. Части строения подгонялись в цехе, собрали их на месте.





И футуристичный интерьер, и минималистичный фасад из обожженного дерева архитекторы выполнили из кедра. Внешние стены сочетаются с цветом древних скал, окружающих сауну, а внутреннее пространство, которому архитекторы придали сходство с природными подводными пещерами без единого острого угла, напротив, сделали максимально светлым и уютным, как бы противопоставляя суровый климат этих мест комфорту сауны.









В сауне есть три окна неправильной овальной формы, из которых открывается роскошный вид на озеро и голубое небо над ним.