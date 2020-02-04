Зубры на марше: более полусотни появилось в 15 километрах от Гродно

Источник материала: Ивьевский край

Многочисленное стадо зубров сегодня утром вышло в поле между деревнями Богушовка и Огородники Гродненского района.

Животных, судя по всему, привлекли сочные озимые, которыми они решили полакомиться. Стадо в более чем 50 голов – это зубры озерской микропопуляции. Животных начали разводить в 1998 году в СПК «Озеры Гродненского района», и сегодня их насчитывается более трехсот особей.

Зубров становится всё больше с каждым годом, поэтому не удивительно, что животные все чаще стали выходить из леса и попадать в объективы камер, пишет Перспектива. Местные жители, правда, говорят, что такого многочисленного стада еще видеть не приходилось.















