|
Игра энергетических альтернатив
Источник материала: Партизан
Получить серьезные уступки со стороны России по нефти Беларусь сможет, если будет не пугать альтернативой, а продемонстрирует реальную готовность покупать альтернативную нефть на постоянной основе.
Визит Майкла Помпео может дать Беларуси дополнительный аргумент в нефтяном споре с Россией. Но чтобы в полной мере использовать американскую карту в споре с Россией, у Минска есть не больше месяца.
Зачем Беларуси альтернативная нефть?
Как правило, об альтернативной нефти Беларусь вспоминает на фоне очередного спора с Россией. Нефтегазовые споры с РФ проходят по алгоритму:
Россия выдвигает условия, невыгодные Минску.
Беларусь отказывается покупать нефть на новых условиях.
Беларусь демонстрирует поиск альтернативной нефти.
Беларусь и Россия все-таки договариваются.
Беларусь покупает российскую нефть и не афиширует поиск альтернативной нефти до следующего кризиса.
Десять лет назад, в 2010 году в Минске много говорили о поставках нефти из Венесуэлы. Александр Лукашенко распространялся о планах увеличить к 2012 году экспорт венесуэльской нефти до 10 млн тонн.
Экономист Сергей Чалый тогда говорил даже о возможном отказе в 2011 году от российской нефти: «Теоретически мы целиком можем заместить российскую нефть, обремененную пошлиной. Это очень хорошо: Россия теряет возможности для энергетического шантажа и больше не будет называть Мозырский НПЗ "металлоломом", который можно купить "почти задаром"».
Однако почти бесплатное сырье из Венесуэлы из-за логистики оказалось дороже российского. И экспорт сошел на нет.
В 2012 году тогдашний премьер-министр Владимир Семашко обозначил настоящую роль поставок венесуэльской нефти: «Если бы не было этих поставок в 2010-2012 годах, то, наверное, не было бы соглашений о едином рынке нефти и нефтепродуктов, подписанных с Россией и Казахстаном в 2011 году».
Таким образом, десять лет назад поставки альтернативной нефти нужны были как аргумент Минска в переговорах.
Зачем США помогать Беларуси с энергоресурсами?
Оставим в стороне конспирологические версии о том, что США якобы налаживают отношения с Минском в пику Москве. Беларусь остается участницей "союзного государства", ЕАЭС и ОДКБ, сохраняет союзнические обязательства в военной сфере.
Вряд ли в Вашингтоне считают возможным кардинальное изменение белорусско-российских отношений.
Можно выделить два мотива помощи США Беларуси:
Политический. В США началась предвыборная кампания. Можно заметить, что во внешней политике администрация Трампа стремится показать американским избирателям успехи в налаживании отношений с проблемными странами.
США договорились с Северной Кореей. На прошлой неделе Трамп предложил сделку руководству Палестины. Улучшение отношений с Беларусью хорошо укладывается в этот тренд.
Экономический. К 2023 году США хотят обойти Россию по экспорту нефти. Поэтому США было бы интересно выйти на рынок Беларуси с учетом особой транзитной роли страны.
Сложности с американской нефтью
С поставками в Беларусь американской нефти пока имеются сложности.
Во-первых, в отношении Беларуси до сих пор действуют американские санкции. Белорусским нефтяным компаниям нельзя заключать с американскими поставщиками контракты на покупку нефти. Для того, чтобы добиться снятия ограничений, белорусским нефтяникам даже пришлось нанимать в США лоббиста.
Госсекретарь США четко обозначил условия полного снятия санкций: прогресс в сфере прав человека, свободы прессы и усиление роли гражданского общества.
Маловероятно, что белорусские власти пойдут на такие уступки в ближайшее время. А это значит, что санкции сохранятся, и Беларусь не сможет купить нефть у США напрямую.
Во-вторых, если покупать американскую нефть у посредников, она, скорее всего, окажется дороже российской.
В-третьих, белорусские НПЗ рассчитаны в основном на переработку российской нефти марки Urals. Поэтому даже при покупке альтернативной нефти ее все равно придется разбавлять российской.
Как Америка может помочь Беларуси с нефтью?
Можно выделить три сценария американской помощи Беларуси.
Нефть в обмен на демократию
Этот сценарий наименее вероятен. Руководство Беларуси идет на уступки США. Вашингтон в ответ инвестирует в модернизацию белорусских НПЗ и поставляет в Беларусь нефть через польскую ветку «Дружбы» и клайпедский порт.
США уже заявляли о планах стать крупнейшим экспортером нефти в мире. Поэтому для американцев важно вытеснить Россию с постсоветского рынка к 2050 году, когда цена барреля нефти может подскочить выше 180 долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)