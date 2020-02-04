Игра энергетических альтернатив

Майкла Помпео может дать Беларуси дополнительный аргумент в нефтяном споре с Россией. Но чтобы в полной мере использовать американскую карту в споре с Россией, у Визитможет дать Беларуси дополнительный аргумент в нефтяном споре с Россией. Но чтобы в полной мере использовать американскую карту в споре с Россией, у Минска есть не больше месяца.





Зачем Беларуси альтернативная нефть?





Как правило, об альтернативной нефти Беларусь вспоминает на фоне очередного спора с Россией. Нефтегазовые споры с РФ проходят по алгоритму:





Россия выдвигает условия, невыгодные Минску.





Беларусь отказывается покупать нефть на новых условиях.





Беларусь демонстрирует поиск альтернативной нефти.





Беларусь и Россия все-таки договариваются.





Беларусь покупает российскую нефть и не афиширует поиск альтернативной нефти до следующего кризиса.





Десять лет назад, в 2010 году в Минске много говорили о поставках нефти из Венесуэлы. Александр Лукашенко распространялся о планах увеличить к 2012 году экспорт венесуэльской нефти до 10 млн тонн.





Экономист Сергей Чалый тогда говорил даже о возможном отказе в 2011 году от российской нефти: «Теоретически мы целиком можем заместить российскую нефть, обремененную пошлиной. Это очень хорошо: Россия теряет возможности для энергетического шантажа и больше не будет называть Мозырский НПЗ "металлоломом", который можно купить "почти задаром"».





Однако почти бесплатное сырье из Венесуэлы из-за логистики оказалось дороже российского. И экспорт сошел на нет.





В 2012 году тогдашний премьер-министр Владимир Семашко обозначил настоящую роль поставок венесуэльской нефти: «Если бы не было этих поставок в 2010-2012 годах, то, наверное, не было бы соглашений о едином рынке нефти и нефтепродуктов, подписанных с Россией и Казахстаном в 2011 году».





Таким образом, десять лет назад поставки альтернативной нефти нужны были как аргумент Минска в переговорах.





Зачем США помогать Беларуси с энергоресурсами?





Оставим в стороне конспирологические версии о том, что США якобы налаживают отношения с Минском в пику Москве. Беларусь остается участницей "союзного государства", ЕАЭС и ОДКБ, сохраняет союзнические обязательства в военной сфере.





Вряд ли в Вашингтоне считают возможным кардинальное изменение белорусско-российских отношений.





Можно выделить два мотива помощи США Беларуси:





Политический. В США началась предвыборная кампания. Можно заметить, что во внешней политике администрация Трампа стремится показать американским избирателям успехи в налаживании отношений с проблемными странами.





США договорились с Северной Кореей. На прошлой неделе Трамп предложил сделку руководству Палестины. Улучшение отношений с Беларусью хорошо укладывается в этот тренд.





Экономический. К 2023 году США хотят обойти Россию по экспорту нефти. Поэтому США было бы интересно выйти на рынок Беларуси с учетом особой транзитной роли страны.





Сложности с американской нефтью





С поставками в Беларусь американской нефти пока имеются сложности.





Во-первых, в отношении Беларуси до сих пор действуют американские санкции. Белорусским нефтяным компаниям нельзя заключать с американскими поставщиками контракты на покупку нефти. Для того, чтобы добиться снятия ограничений, белорусским нефтяникам даже пришлось нанимать в США лоббиста.





Госсекретарь США четко обозначил условия полного снятия санкций: прогресс в сфере прав человека, свободы прессы и усиление роли гражданского общества.





Маловероятно, что белорусские власти пойдут на такие уступки в ближайшее время. А это значит, что санкции сохранятся, и Беларусь не сможет купить нефть у США напрямую.





Во-вторых, если покупать американскую нефть у посредников, она, скорее всего, окажется дороже российской.





В-третьих, белорусские НПЗ рассчитаны в основном на переработку российской нефти марки Urals. Поэтому даже при покупке альтернативной нефти ее все равно придется разбавлять российской.





Как Америка может помочь Беларуси с нефтью?





Можно выделить три сценария американской помощи Беларуси.





Нефть в обмен на демократию





Этот сценарий наименее вероятен. Руководство Беларуси идет на уступки США. Вашингтон в ответ инвестирует в модернизацию белорусских НПЗ и поставляет в Беларусь нефть через польскую ветку «Дружбы» и клайпедский порт.





США уже заявляли о планах стать крупнейшим экспортером нефти в мире. Поэтому для американцев важно вытеснить Россию с постсоветского рынка к 2050 году, когда цена барреля нефти может подскочить выше 180 долларов.







Реверсные поставки по украинскому сценарию





Более реалистичный сценарий, чем предыдущий. Америка сохраняет санкции в отношении Беларуси. Беларусь идет на частичные уступки США и не может договориться с РФ.





Для поставок в Беларусь энергоресурсов используют украинский сценарий: США покупают нефть и газ у России и через территорию Польши поставляют углеводороды Беларуси.





По такой схеме Украина через посредников покупает российский газ. Выходит, по разным оценкам, на 20-25% дороже, чем покупать напрямую. Поэтому в рамках этого сценария было бы лучше, чтобы США субсидировали потери белорусского бюджета от разницы между реверсной нефтью и прямыми закупками у России.





Еще один аргумент в переговорах с Москвой





Наиболее вероятный сценарий. Беларусь не идет на существенные уступки требованиям США по вопросам прав человека и демократизации. Санкции в отношении Беларуси сохраняются. Возможная покупка нефти у США используется Минском в переговорах с Россией.





Москва не особо верит в альтернативную нефть для Беларуси. Поэтому реализация этого сценария требует, чтобы у Беларуси были более весомые результаты в диверсификации нефтяных поставок, чем разовые закупки партий нефти у Норвегии или Азербайджана.





Когда Беларусь и Россия договорятся по нефти?





По всей видимости, основной раунд переговоров между Беларусью и Россией состоится не раньше марта. Дело в том, что стороны договорились о поставках газа только на январь и февраль 2020 года.





Российской стороне выгодно подождать до марта и договариваться с Минском о поставках нефти и газа в одном пакете, так как при таком варианте можно добиться более значимых уступок со стороны Беларуси.





В пользу поздних переговоров по нефти и газу говорит и заявление Дмитрия Пескова о том, что в ближайшее время Путин не планирует встречу с Лукашенко.





Прим. БП. Как выяснилось сегодня, Лукшенко хочет встретиться с Путиным 7 февраля. Лднако информации из Кремля по поводу этой встречи пока нет.





Россия достаточно спокойно реагирует на попытки Минска искать альтернативные источники нефти. На прошлой неделе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос покупки Беларусью нефти относится к экономической целесообразности:





«Если эта нефть получается дешевле, чем российская, конечно, любая страна должна действовать исключительно исходя из своих собственных интересов».









За оставшийся месяц Беларусь должна продемонстрировать серьезность намерений по диверсификации нефтяных поставок. Надо продемонстрировать готовность покупать альтернативную нефть на постоянной основе, а не только в период очередного спора с Россией.





Так что в феврале Беларусь должна подписать если не контракт, то хотя бы протокол о намерениях. Наиболее вероятным вариантом будет контракт на поставку американской нефти через Польшу.





И тогда можно рассчитывать не только на перманентную диверсификацию источников нефти, но и на более значимые уступки со стороны России.