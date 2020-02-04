|
Задержание с ЦРУ ядерных материалов на границе РБ: что известно сегодня
Источник материала: Партизан
Информация о задержании ядерных материалов, о котором рассказал президент Беларуси, скорее всего, считают эксперты, еще засекречена, однако аналогичный случай лег в основу художественного фильма.
© CC0 / Pixabay/Taken
Информация о задержании ядерных материалов, о котором рассказал президент Беларуси, скорее всего, считают эксперты, еще засекречена, однако аналогичный случай лег в основу художественного фильма.
Как
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Беларусь госсекретаря Майка Помпео рассказал, как белорусские спецслужбы совместно с ЦРУ проводили спецоперации по задержанию на границе ядерных материалов. Сегодня во время поездки в Добруш президент опять поднял эту тему.
"Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей", - сказал глава государства.
Под грифом "секретно"
"Я думаю, что с этой спецоперации еще не снят гриф "секретно". Спецоперации, в которых задействованы спецслужбы ряда государств, которые проходят с международным участием, достаточно долгое время находятся под грифом "секретно". А тем более, когда идет речь о ядерных материалах", – рассказал Sputnik во вторник ветеран одного из спецподразделений, который имеет большой опыт участия в подобных операциях.
Вместе с тем он отметил, что это не единственная спецоперация, которую белорусские спецслужбы проводили совместно с американскими коллегами, в том числе и по задержанию ядерных материалов на границе. В данной связи он рассказал, что информация о такой спецоперации, которая проводилась в начале 2000-х годов, была использована для создания художественного фильма.
"Я не уверен, что и с информации о той масштабной и сложной спецоперации, когда на белорусской границе около 20 лет назад были задержаны ядерные материалы, полностью снят гриф "секретно". Одна из серий продолжения художественного фильма "Государственная граница" посвящена именно тем событиям", – сказал собеседник агентства.
Сценарий из жизни
По его словам, безусловно, сценарист художественно переработал информацию о спецоперации, которую проводил пограничный спецназ и американские службы, но серия снята по мотивам тех событий.
Собеседник агентства рассказал, что, скорее всего, речь идет о том, когда бойцы ОСАМ (Отдельная служба активных мероприятий ГПК – Sputnik) на западной границе Беларуси совместно с представителями ЦРУ задержали "капсулы с ядерными элементами".
Ветеран спецслужб отметил, что подобные операции, в которых участвуют спецслужбы ряда стран, долго готовятся и информация о них, как правило, долго считается секретной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информация о задержании ядерных материалов, о котором рассказал президент Беларуси, скорее всего, считают эксперты, еще засекречена, однако аналогичный случай лег...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)