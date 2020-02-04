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Задержание с ЦРУ ядерных материалов на границе РБ: что известно сегодня

04.02.2020 18:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Информация о задержании ядерных материалов, о котором рассказал президент Беларуси, скорее всего, считают эксперты, еще засекречена, однако аналогичный случай лег в основу художественного фильма.


© CC0 / Pixabay/Taken

Информация о задержании ядерных материалов, о котором рассказал президент Беларуси, скорее всего, считают эксперты, еще засекречена, однако аналогичный случай лег в основу художественного фильма.

Как пишет Sputnik, информация о совместной спецоперации ЦРУ и белорусских спецслужб по задержанию ядерных материалов на границе, скорее всего, еще находится под грифом "секретно", данное мнение высказал Sputnik один из ветеранов белорусских спецслужб.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Беларусь госсекретаря Майка Помпео рассказал, как белорусские спецслужбы совместно с ЦРУ проводили спецоперации по задержанию на границе ядерных материалов. Сегодня во время поездки в Добруш президент опять поднял эту тему.

"Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей", - сказал глава государства.

Под грифом "секретно"

"Я думаю, что с этой спецоперации еще не снят гриф "секретно". Спецоперации, в которых задействованы спецслужбы ряда государств, которые проходят с международным участием, достаточно долгое время находятся под грифом "секретно". А тем более, когда идет речь о ядерных материалах", – рассказал Sputnik во вторник ветеран одного из спецподразделений, который имеет большой опыт участия в подобных операциях.


Вместе с тем он отметил, что это не единственная спецоперация, которую белорусские спецслужбы проводили совместно с американскими коллегами, в том числе и по задержанию ядерных материалов на границе. В данной связи он рассказал, что информация о такой спецоперации, которая проводилась в начале 2000-х годов, была использована для создания художественного фильма.

"Я не уверен, что и с информации о той масштабной и сложной спецоперации, когда на белорусской границе около 20 лет назад были задержаны ядерные материалы, полностью снят гриф "секретно". Одна из серий продолжения художественного фильма "Государственная граница" посвящена именно тем событиям", – сказал собеседник агентства.

Сценарий из жизни

По его словам, безусловно, сценарист художественно переработал информацию о спецоперации, которую проводил пограничный спецназ и американские службы, но серия снята по мотивам тех событий.

Собеседник агентства рассказал, что, скорее всего, речь идет о том, когда бойцы ОСАМ (Отдельная служба активных мероприятий ГПК – Sputnik) на западной границе Беларуси совместно с представителями ЦРУ задержали "капсулы с ядерными элементами".

Ветеран спецслужб отметил, что подобные операции, в которых участвуют спецслужбы ряда стран, долго готовятся и информация о них, как правило, долго считается секретной.
 
 
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Информация о задержании ядерных материалов, о котором рассказал президент Беларуси, скорее всего, считают эксперты, еще засекречена, однако аналогичный случай лег...
 
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