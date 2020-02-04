Источник материала: Myfin

Тренинг Дмитрий Шамко в Минске: как продавать вопросами

Как можно продать что-то, если клиенты даже слушать не хотят о вашем продукте и о вашей компании? Не говоря уже о том, чтобы по-настоящему вникнуть, разобраться в чем ваше отличие, заплатить вам, при этом, скорее всего, отказать кому-то из проверенных поставщиков товаров или услуг.

Большинство продавцов

"мучают" своих потенциальных клиентов избитыми аргументами о своем продукте, о компании и о себе.

Почему?

Не хотят меняться и учиться

Отказ от презентационной модели общения с клиентами требует развивать коммуникативные навыки, поддержания контакта, вербовки, если хотите. А также требует повышать эрудицию для понимания, чем занимаются клиенты, в чём суть их дела, специфики бизнеса, в чём особенности интересов различных людей и их мотивации.

Так проще

Достаточно один раз выучить информацию о продуктах и конкурентных преимуществах, которые мало отличаются от конкурентов. А потом пытаться разными способами доносить "благую весть" до неблагодарных слушателей. И иногда кто-то соглашается. Правда, эффективность таких продаж, качество клиентов и конверсия очень низкие.

Знать ≠ делать

О вопросах клиенту слышали даже те, кто продажами не занимается. Но на практике всё сводится к набору вопросов из разряда «чего изволите?» с соответствующей реакцией собеседника. Затем идёт банальная, заранее заготовленное "презентация". А если разницы в результатах нет, зачем тратить время на бесполезные вопросы.

На тренинге в игровой форме вы освоите суть подхода продажи с помощью вопросов. Этот формат позволит потом самостоятельно развивать навык у себя или коллег.

Все теоретические "тренинги" вылетают в "трубу" или дают краткосрочный мотивационный эффект. В человеке же остаётся только тот навык, который реально отработан, пережит и есть понимание что он даёт и как его реализовывать. Взрослые люди учатся только тогда, когда решают актуальную для себя задачу.

Тренинг состоит их 2-х блоков

Суть - технологии СПИН

ПРАКТИКА - ведения разговора через вопросы с поддержкой тренера



Что получите?

Толковый подход к общению с клиентами. Технику построения разговора вместо опроса клиентов. Тренировку действий. Технологию самостоятельного развития навыка.

Для кого этот тренинг?



Максимальную пользу получат РОПы, которые придут со своими сотрудниками отделов продаж

Для тех, кто делает продажи.

(Задача - привлечение новых и развитие существующих клиентов).

Для тех, кто руководит продажами,

(В подчинении работают специалисты по продажам).

Тренер Дмитрий Шамко

Личный опыт продаж и руководства продажами более 23-х лет. Управлял продажами строительных материалов, промышленного оборудования и бизнес услуг клиентам в Беларуси, России и Украине.

11 лет в должности директора представительства компании Saint-Gobain Isover Oy руководил продажами теплоизоляции Isover в Беларуси и Калиниградской области России.

К 2005 году минский офис компании под его руководством сделал Isover самой продаваемой теплоизоляцией в Беларуси (более 65% всего рынка мягкой теплоизоляции).

Работает с корпоративными клиентами в Беларуси, России, Украине. Более 82% корпоративных клиентов обращаются повторно или регулярно.



Среди клиентов

ООО «КНАУФ ГИПС», ЗАО «Альфа-Банк», филиал Иностранного производственно-торгового унитарного предприятия «ДИСКОМ»,

Астрон Билдингс в Беларуси,ООО «Профессиональные правовые системы», ОАО «Белгазпромбанк»,

Компания Торговая Сеть «ТехноНИКОЛЬ» и др.

Отзывы:



«Откровенный характер обучения и обсуждения проблем, отсутствие скучных раздаточных материалов, слайдов и многих ненужных атрибутов стандартного обучения делают обучение практическим и очень близким к реальности. При работе с Дмитрием Шамко не покидает ощущение, что мы говорим с практиком и говорим на одном языке. Сотрудники, прошедшие обучение, реально осознают, где нужно сделать изменения и качество их работы ощутимо изменилось в лучшую сторону».

Андрей Шевченко, Коммерческий директор ООО «Арена-тех», Минск

«Мы пригласили Дмитрия Шамко провести тренинг продаж для наших молодых сотрудников перед началом их работы с клиентами в России. И хотя я сам был на многих тренингах продаж, тренинг Дмитрия произвел на меня сильное впечатление. Самое главное – у сотрудников появилась уверенность при общении с клиентами.С первых дней начала работы в России ребята начали назначать встречи на первых звонках. Более того, видя результат, мы пригласили Дмитрия в один из наших российских офисов для проведения «полевого» тренинга. В итоге за две недели обучения мы получили результат в работе новичков, на который обычно уходило несколько месяцев накопления опыта и уверенности».

Начальник отдела продаж компании «Феликс»

«Мы провели серию тренингов с Дмитрием Шамко для сотрудников, которые занимаются активными продажами. Как сторонники системного подхода в обучении мы запустили этот курс со стратегической сессии с руководителями. Лейтмотив встречи – понимание управленческой командой как должно быть в идеальной картине мира, и чего нам пока не хватает, чтобы система продаж работала как часики. Только пройдя этот этап пришли к выводу, как и чему обучать команду. Отличным дополнительным эффектом от обучения стало понимание руководителями необходимости самостоятельно вкладываться в развитие своих сотрудников. Сейчас с уверенностью можем сказать, что стратегия: сессия и серия тренингов стали для нас отправной точной в разработке системных внутренних тренингов и семинаров».

Анна Ревенкова, Бизнес-тренер для массового бизнеса ЗАО «Альфа-банк»

«Учитывая предыдущий опыт проведения обучения, наше руководство весьма скептически отнеслось к предложению Дмитрия о проведении работы с нашим отделом продаж. Мы согласились на проведение оценки наших подразделений по технологии «тайный покупатель» и получили много интересной информации для внутренней работы.На основании анализа ситуации мы заказали у Дмитрия Шамко тренинг работы с клиентом по телефону. Если раньше результативность первых телефонных контактов была на уровне 10%,то сейчас результативность в среднем составляет около 30%».

Вероника Юшкевич, Начальник отдела продаж ООО «Эндвест»

«Выражаем вам благодарность за проведенный тренинг для руководителя отдела продаж “Как обучать отдел В2В продаж своими силами”. Проведение данного тренинга для нашей компании было полезно и актуально. Полученный материал позволит выстроить новую модель работы, как с новыми, так и с уже работавшими менеджерами отдела продаж. Сотрудники компании очень высоко оценили данный тренинг. Благодарим за высокий профессионализм, индивидуальный подход, внимательное отношение к нам, как к клиенту».

Директор ООО “Безопасный Век” А.В.Бань

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дата: 06.02.2020г.

Время: 15:00 — 18:30.

Место: ул. В. Хоружей, 29-408, пространство «Тренинг Клуб»

Варианты участия:



«СТАНДАРТ» 1 участник

Кофе-брейк

Сертификат

Раздаточный материал Бонусы:

до 30.01.20 — 90 BYN

после 30.01.20 — 120 BYN «БИЗНЕС»

3 участника

Кофе-брейк

Сертификат

Раздаточный материал Бонусы:

до 30.01.20 — 210 BYN

после 30.01.20 — 280 BYN

Бонусы для пакета «Бизнес»

Дополнительные материалы для повышения квалификации продавцов и переговорщиков компании, которые получит каждый участник тренинга.

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