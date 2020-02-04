Источник материала: Tut.by

«Термина „частичная погрузка“ в законе нет, но суд вынес решение, основываясь на нем?», — возмущается Антон Гоголинский, которого обязывают заплатить штраф за буксировку авто по платным дорогам с помощью разборной тележки. Мужчина надеялся оспорить наказание в суде, но ему отказали, поэтому он намерен идти дальше — вплоть до Верховного суда.





Минчанин Антон Гоголинский занимается эвакуацией авто и с тех пор, как в Беларуси стало необходимым оплачивать проезд по платным дорогам, он периодически спорит с транспортниками и ИООО «Капш Телематик Сервисиз» (оператор системы BelToll). Некоторые вопросы мужчине удалось отстоять и не попасть на штраф, но последний штраф в 130 евро в Транспортной инспекции отменять не хотят, поэтому Антон подал иск в суд.

Разъясним: масса буксировщика Iveco на котором работает Антон более 3,5 тонны, за него надо оплачивать проезд по платным дорогам. Если эвакуатор тащит машину с частичной погрузкой, то при оплате проезда учитываются оси двух авто (согласно техпаспорту): буксирующего и буксируемого. При этом нет разницы, сколько осей задействованы при движении. В таких случаях за дороги нужно платить больше.

Иногда во время выполнения заказа эвакуаторщики используют небольшую разборную конструкцию на колесах (тележку): одну ось «битого» авто цепляют за эвакуатор, а вторую устанавливают на тележку. Антон считает, что этот метод эвакуации не частичная погрузка — ведь ни одна ось не контактирует с дорогой. Но оператор системы BelToll выписал Антону штраф на 130 евро: там считают, что сборная конструкция — это прицеп.





Антон написал запрос в ГАИ, там подтвердили: тележка не прицеп и ставить ее на учет не надо. Раз так, мужчина подал иск в суд Партизанского района Минска: чтобы там отменили назначенный ему штраф. В конце декабря 2019 года состоялось первое судебное заседание. На него, кроме истца, пришли сотрудники Транспортной инспекции и ИООО «Капш Телематик Сервисиз» (оператор системы BelToll), исковые требования Антона они не признали и посчитали их необоснованными.

— Суд решил выяснить в ГАИ, что ж это за тележка такая и как можно трактовать ее применение, — рассказал AUTO.TUT.BY Антон. — К следующему рассмотрению дела пришли два ответа: один в адрес суда, другой — «Капш Телематик Сервисиз», но ясности они не дали.

На запрос суда из УГАИ МВД сообщили, что способ транспортировки авто, который применял Антон, относится к частичной погрузке с использованием вспомогательного разборного приспособления.





А в ответе «Капш Телематик Сервисиз» УГАИ МВД сообщило, что этот метод буксировки может относится как к способу частичной погрузки, так и к перевозке на прицепе.





В январе текущего года суд вынес решение: в удовлетворении иска Антону Гоголинскому отказать.

— Решение мотивировано тем, что метод буксировки с помощью тележки — это все же частичная погрузка с использованием вспомогательного разборного приспособления. Значит, я должен был платить за проезд авто не с двумя осями, а с четырьмя. А то, что транспортники заявили, что я тянул прицеп, ничего страшного, мол, акт о нарушении составлен правомерно и назначенная сумма штрафа верная.

Предприниматель возмущен: где в ПДД или другом законе есть термин «частичная погрузка», который бы объяснял, что это такое, почему суд принял решение основываясь на этой терминологии? Поэтому с решением суда мужчина не согласен и намерен дальше отстаивать свою правоту в вышестоящих судебных инстанциях.

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