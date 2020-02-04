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В Жировичском монастыре презентовали книгу о 500-летней истории обители

04.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Жировичском монастыре презентовали книгу о 500-летней истории обители

В Свято-Успенском Жировичском монастыре сегодня презентовали книгу «Всенародное заступление Белой Руси». Книга посвящена 550-летию обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летию со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря, которые будут отмечаться в мае, передает корреспондент БЕЛТА.

История обители представлена в книге письменными источниками, преданиями и воспоминаниями. Уникальные материалы и иллюстрации собраны на более чем 120 страницах. Автором книги является настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного cтавропигиального женского монастыря игуменья Гавриила.

«В 1970 году еще 11-летней девочкой я была на праздновании 500-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери. Я ходила в Жировичскую школу, но насельники монастыря и насельницы закрытого тогда гродненского монастыря были также моими наставниками, бабушками, нянями и, несмотря на разницу в возрасте, друзьями и подружками», — рассказала игуменья.

В 1990-х годах она подготовила брошюру о Жировичском монастыре, которая несколько раз переиздавалась. К юбилею игуменью Гавриилу попросили еще раз подготовить к печати ту брошюру. «Однако мне было совестно просто повторять, тем более что был собран новый интересный материал», — отметила автор. Она призналась, что писала книгу в разных местах. Брала с собой ноутбук и в Жировичскую обитель, работала рядом с Афоном, в других святых местах. Кроме того, серьезно пришлось потрудиться с дизайнерами над оформлением издания.

«Книгу важно было представить не для какого-то осмысления или споров. Наоборот, она направлена на простого человека. Чтобы каждый читатель смог прочувствовать сердце книги. Она и писалась с сердцем, любовью, благодарностью к братьям и сестрам, которых я знала раньше», — подчеркнула игуменья Гавриила.

Наместник монастыря архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий отметил, что сейчас активно идет подготовка обители к празднованию. В частности, реставрируется колокольня монастыря, реконструируется братский корпус, обустраиваются святые источники.

Благоустраиваются и Жировичи, в порядок приводятся значимые объекты населенного пункта, в том числе идет капитальный ремонт жилья, обновляются дороги, инженерные сети, обустраиваются стоянки для туристов. Продолжается озеленение территорий.

Торжества состоятся в мае. Их центром станет Жировичский монастырь, но предполагается, что в стороне от важного события не останутся агрогородок Жировичи, Слонимский район, Гродненская область, другие регионы страны. К юбилейным торжествам подготовлены тематические экскурсионные маршруты, в том числе виртуальные, по святыням региона, природным достопримечательностям, историческим местам. В дни торжеств в Жировичах запланированы выставка редких и самодельных книг «Дакрануцца да духоўнасці», продажа изделий народного творчества, мастер-классы народных умельцев. Примет населенный пункт в эти дни и V Открытый фестиваль «Жыровіцкі фэст».

https://www.belta.by

 
 
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В Свято-Успенском Жировичском монастыре сегодня презентовали книгу «Всенародное заступление Белой Руси». Книга посвящена 550-летию обретения чудотворной...
 
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