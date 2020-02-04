Спортсмены Беларуси: двенадцать ярких юбилеев

Евгений Редькин, биатлон. 2 февраля 1970 года.





7dney.by . А произошло это в 1992 году во французском Альбервиле. Евгений Редькин родом из российского Ханты-Мансийска, однако как студент Белорусского государственного института физической культуры и спорта выступал тогда за нашу страну. На дистанции 20 километров, сделав 20 выстрелов и ни разу не промахнувшись, 22-летний юноша, которого перед стартом никто не брал во внимание, стал олимпийским чемпионом. Сказать, что он сотворил сенсацию, – значит сказать только половину правды, пишет. А произошло это в 1992 году во французском Альбервиле. Евгений Редькин родом из российского Ханты-Мансийска, однако как студент Белорусского государственного института физической культуры и спорта выступал тогда за нашу страну. На дистанции 20 километров, сделав 20 выстрелов и ни разу не промахнувшись, 22-летний юноша, которого перед стартом никто не брал во внимание, стал олимпийским чемпионом.





Ирина Шилова, пулевая стрельба. 22 февраля 1960 года. Сеул, 1988 год.





Первые медали ХХIV Олимпийских игр разыгрывали в пулевой стрельбе из мелкокалиберной винтовки. В составе сборной СССР на огневой рубеж вышла снайпер из Гродно . Еще раньше, за 14 лет до Сеула, Ирина Шешко (это ее девичья фамилия) выполнила норматив первого разряда в спортивной гимнастике. Однако затем увлеклась стрельбой, и это был правильный шаг, так как первая медаль – золотая – на Играх в Сеуле досталась именно ей.









Ольга Корбут





Надежда Скардино, биатлон. 27 марта 1985 года.





Это событие до сих пор перед глазами миллионов тех, кто болеет за «зимних снайперов». Совсем недавно, на зимних Олимпийских играх – в 2018-м в Пхенчхане, 22 февраля в составе женской биатлонной эстафеты 4x6 километров Надежда, а также Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева сотворили настоящую сенсацию, завоевав золотые медали. Все девушки указом Президента Беларуси были награждены орденом «За личное мужество».





Владимир Каминский, велоспорт. 18 апреля 1950 года.





Уникальность его золотой медали в том, что она была первой в копилке белорусов, выступающих в велоспорте. В Монреале в 1976 году команде СССР, за которую выступал Владимир, удалось выиграть олимпийское золото, опередив польскую сборную на целых 20 секунд! Так мальчишка из деревни Цна Минского района получил самое высокое звание в мировом спорте и до сих пор благодарен двум старшим братьям, которые занимались велоспортом и приучили его крутить педали.





Андрей Барбашинский, гандбол. 4 мая 1970 года.





Его путь на высшую ступеньку олимпийского пьедестала начался в 12 лет в городе Ошмяны Гродненской области. Там в ДЮСШ под руководством тренера Виктора Ромулевича Андрей начал постигать премудрости молниеносной игры, в которой в течение нескольких секунд можно увидеть гол. А мастерство высшего класса пришло к нему, когда он играл под руководством знаменитого тренера Спартака Мироновича в гандбольном клубе «СКА-Минск». В 1992 году Андрей Барбашинский в составе объединенной команды СНГ стал чемпионом XXV Олимпийских игр в Барселоне.





Ольга Корбут, спортивная гимнастика. 16 мая 1955 года.





Звезда, гений, «чудо с косичками», вундеркинд. Какими только эпитетами не наградили эту гродненскую девчушку, которая стала четырехкратной олимпийской чемпионкой. Триумфальным были для нее XX летние Олимпийские игры в Мюнхене в 1972 году. Именно там она продемонстрировала новаторские гимнастические элементы и завоевала три золотые медали. На XXI летних Олимпийских играх в Монреале в 1976 году Корбут выступала с травмой голеностопа, однако все равно смогла выиграть золото в командном первенстве.





Елена Хлопцева, академическая гребля. 21 мая 1960 года.





Специалисты прочили ей блестящее будущее в плавании, ведь уже в 12 лет она стала в этом виде мастером спорта СССР. Однако мировая слава пришла к Елене в академической гребле. В 1980 году на Олимпийских играх в Москве экипаж женской двойки Елена Хлопцева и Лариса Попова в остром соперничестве со спорт-сменками из ГДР вырвали «золотую» победу.





Алексей Абалмасов, гребля на байдарках и каноэ. 20 июня 1980 года.





Чемпион XXIX летних Олимпийских игр в Пекине-2008 в гребле на дистанции 1000 метров на байдарке-четверке. Активно заниматься греблей на байдарке начал в 13 лет в Минской областной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва и в Республиканском центре олимпийской подготовки. К олимпийскому успеху он пришел под руководством настоящего «кузнеца» медалей высшей пробы Владимира Шантаровича.





Марина Лобач, художественная гимнастика. 26 июня 1970 года.





Девушка из Смолевичей завоевала первую в истории Советского Союза золотую медаль в художественной гимнастике. Это произошло на XXIV летних Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году, где она выполнила каждый вид программы без ошибок, получив от судей максимальные 40 баллов. Интересно, что Марина пыталась изменить вид деятельности и поступала в Российский институт театрального искусства на специальность «актерское мастерство». Однако вскоре поняла, что без гимнастики не может, и вернулась в спорт в качестве тренера.





Константин Лукашик, пулевая стрельба. 18 сентября 1975 года.





Паренек из Гродно метеором блеснул на спортивном небе, став олимпийским чемпионом в 16 (!) лет. Это произошло в 1992 году в Барселоне. После той победы он признался журналистам, что увлекается музыкой – от органной до рока, а также любит плавать и играть в бильярд.





Эллина Зверева, легкая атлетика. 16 октября 1960 года.





Спортсменка имеет очень красивый набор наград в метании диска: чемпионка XXVII Олимпиады в Сиднее (2000 г.), бронзовый призер XVI Олимпиады в Атланте (1996 г.), чемпионка мира (Гетеборг (1995 г.) и Эдмонтон (2001 г.), серебряный призер чемпионата мира (Афины, 1997 г.), серебряный призер чемпионата Европы (Хельсинки, 1994 г.).





Роман Петрушенко, гребля на байдарках и каноэ. 25 декабря 1980 года.













Как это ни удивительно, но его путь в большой спорт начался с… рыбалки. Любовь к ней, а также к воде, привил отец. В девять лет Роман сел в байдарку и «приплыл» к золотой олимпийской медали в возрасте 28 лет. Это случилось в 2008 году на летних Играх в Пекине. На дистанции 1000 метров Роман Петрушенко, Алексей Абалмасов, Артур Литвинчук и Вадим Махнев превзошли словаков и немцев, завоевав первую в истории суверенной Беларуси золотую награду.







