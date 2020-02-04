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В Минске все же не будет блокировать валидаторы во время движения автобуса

04.02.2020 17:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске все же не будет блокировать валидаторы во время движения автобуса
Фото из открытых источников

В Минске в ближайшее время не будут внедрять новые инициативы по контролю оплаты проезда в наземном общественном транспорте. Ранее появилась информация о том, что оплатить проезд можно будет только на остановочных пунктах и примерно в первые 15 секунд после начала движения транспортного средства. Предполагалось, что это позволит эффективнее бороться с «зайцами».

В Минске все же не будет блокировать валидаторы во время движения автобуса Валидаторы будут блокировать почти сразу после отправления транспорта

Новость породила много шуток, несколько гневных петиций, а также большое количество обсуждений. Люди опасались, что законопослушные граждане попросту не успеют оплатить проезд за 15 секунд, а «безбилетники» как ездили «зайцами», так и будут.

Позже в ГП «Столичный транспорт и связь» сообщили, что не поддержали данную инициативу «Минсктранса». На предприятии заверили, что нововведений пока не планируется. Блокировать валидаторы и компостеры во время движения не будут, поэтому пассажиры могут оплачивать проезд в привычном формате. Объявления о том, что системы оплаты в автобусах будут блокироваться сразу после начала движения, исчезли из звуковых роликов в транспорте.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Ранее подобное нововведение вызвало у пассажиров резко негативный резонанс.
 
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