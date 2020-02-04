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Украшены васильками и белорусскими символами. Александру Лукашенко подарили в Добруше сервиз и вазу

04.02.2020 20:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президенту на фарфоровом заводе сделали подарок – чайный сервиз и ваза с национальным колоритом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украшены васильками и белорусскими символами. Александру Лукашенко подарили в Добруше сервиз и вазу

Хендмэйд. На ней белорусские символы васильки и элементы слуцкого пояса. Но главный подарок для Александра Лукашенко – это рассвет местных предприятий, которые были и остаются брендами Беларуси.

Украшены васильками и белорусскими символами. Александру Лукашенко подарили в Добруше сервиз и вазу

Украшены васильками и белорусскими символами. Александру Лукашенко подарили в Добруше сервиз и вазу

Украшены васильками и белорусскими символами. Александру Лукашенко подарили в Добруше сервиз и вазу

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Новости Беларуси. Президенту на фарфоровом заводе сделали подарок – чайный сервиз и ваза с национальным колоритом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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