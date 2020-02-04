Червяков: нужно думать о мерах поддержки для рождения в семьях второго ребенка

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси нужно думать о мерах поддержки для рождения в семьях второго ребенка. Такое мнение высказал сегодня журналистам министр экономики Александр Червяков, комментируя проект Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР) Беларуси до 2035 года, передает корреспондент БЕЛТА.





"Чтобы решить демографические проблемы, нужно обеспечить необходимый рост экономики, который позволял бы сгенерировать ресурсы для поддержки многодетных семей. И речь сегодня идет не только о поддержке третьего и четвертого ребенка - мы должны думать о том, чтобы поддерживать рождение второго ребенка", - сказал Александр Червяков.

Основная цель НСУР - повышение качества жизни на основе роста экономики. Что касается демографии, в проекте НСУР предусмотрена работа по трем основным направлениям: рост рождаемости, снижение смертности и уменьшение оттока населения из страны. В первую очередь должна снижаться миграция молодежи.

Александр Червяков обратил внимание, что негативный тренд снижения численности населения характерен не только для Беларуси, а практически для всех развивающихся стран.

"Мы должны создать такие условия, чтобы в течение 20 лет вернуться к уровню численности населения 10 млн человек", - отметил министр.

Одним из ключевых вопросов станет рост производительности труда. "Это основа экономики. И без цифровой модернизации мы не сможем это сделать. Но нужно понимать и вызовы, которые несет рост производительности труда: будут высвобождаться кадры, государство должно заранее предусмотреть механизмы, чтобы управлять этим процессом", - пояснил Александр Червяков.

"Поскольку экономика вырастет в два раза, то увеличение производительности мы планируем в 2,1-2,2 раза", - добавил министр.

В Минэкономики также ждут отдачу от крупных инвестпроектов, которые находятся на стадии завершения. Драйверами роста будут свободные экономические зоны, Парк высоких технологий, Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".

Еще одно перспективное направление - создание новых производств, которые будут базироваться на местных сырьевых ресурсах.

Особое внимание уделят развитию науки и инноваций. В проекте стратегии есть соответствующие предложения. В 2035 году финансирование этой сферы должно вырасти до 3% ВВП.