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Червяков: нужно думать о мерах поддержки для рождения в семьях второго ребенка

04.02.2020 19:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси нужно думать о мерах поддержки для рождения в семьях второго ребенка. Такое мнение высказал сегодня журналистам министр экономики Александр Червяков, комментируя проект Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР) Беларуси до 2035 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Червяков: нужно думать о мерах поддержки для рождения в семьях второго ребенка

"Чтобы решить демографические проблемы, нужно обеспечить необходимый рост экономики, который позволял бы сгенерировать ресурсы для поддержки многодетных семей. И речь сегодня идет не только о поддержке третьего и четвертого ребенка - мы должны думать о том, чтобы поддерживать рождение второго ребенка", - сказал Александр Червяков.

Основная цель НСУР - повышение качества жизни на основе роста экономики. Что касается демографии, в проекте НСУР предусмотрена работа по трем основным направлениям: рост рождаемости, снижение смертности и уменьшение оттока населения из страны. В первую очередь должна снижаться миграция молодежи.

Александр Червяков обратил внимание, что негативный тренд снижения численности населения характерен не только для Беларуси, а практически для всех развивающихся стран.

"Мы должны создать такие условия, чтобы в течение 20 лет вернуться к уровню численности населения 10 млн человек", - отметил министр.

Одним из ключевых вопросов станет рост производительности труда. "Это основа экономики. И без цифровой модернизации мы не сможем это сделать. Но нужно понимать и вызовы, которые несет рост производительности труда: будут высвобождаться кадры, государство должно заранее предусмотреть механизмы, чтобы управлять этим процессом", - пояснил Александр Червяков.

"Поскольку экономика вырастет в два раза, то увеличение производительности мы планируем в 2,1-2,2 раза", - добавил министр.

В Минэкономики также ждут отдачу от крупных инвестпроектов, которые находятся на стадии завершения. Драйверами роста будут свободные экономические зоны, Парк высоких технологий, Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".

Еще одно перспективное направление - создание новых производств, которые будут базироваться на местных сырьевых ресурсах.

Особое внимание уделят развитию науки и инноваций. В проекте стратегии есть соответствующие предложения. В 2035 году финансирование этой сферы должно вырасти до 3% ВВП.

 
 
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  В Беларуси нужно думать о мерах поддержки для рождения в семьях второго ребенка. Такое мнение высказал сегодня журналистам министр экономики Александр...
 
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