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Вороновщина примет эстафету

04.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вороновщина примет эстафету

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пограничники стран СНГ проведут эстафету Победы вдоль внешних границ государств содружества. Мероприятия пройдут на участке Лидского пограничного отряда.

—Эстафета стартовала 5 февраля в Бресте и Мурманске. Для ее прохождения по двум маршрутам собраны специальные группы из представителей пограничных ведомств, ветеранских организаций и общественных объединений, — проинформировал начальник службы информации и связей с общественностью Лидского погранотряда Михаил Кузнецов. —  Символ эстафеты лидские стражи границы встретят 10 февраля в Заболотском УПК. Затем он проследует по подразделениям границы. В 12.30 митинг и возложение цветов пройдут у памятника погибшим воинам и партизанам в Вороново. В этот же день символ эстафеты прибудет в Лиду. У Кургана Бессмертия также запланированы торжественные мероприятия.

На следующий день в Трабах (Ивьевский район) эстафета будет передана представителям Сморгонской погрангруппы.  Завершится памятный марафон 28 мая, в День пограничника, у мемориального комплекса «Могила Неизвестного Солдата» в Москве.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пограничники стран СНГ проведут эстафету Победы вдоль внешних границ государств содружества. Мероприятия...
 
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