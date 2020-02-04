Вороновщина примет эстафету

Источник материала: Вороновская газета





В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пограничники стран СНГ проведут эстафету Победы вдоль внешних границ государств содружества. Мероприятия пройдут на участке Лидского пограничного отряда.

—Эстафета стартовала 5 февраля в Бресте и Мурманске. Для ее прохождения по двум маршрутам собраны специальные группы из представителей пограничных ведомств, ветеранских организаций и общественных объединений, — проинформировал начальник службы информации и связей с общественностью Лидского погранотряда Михаил Кузнецов. — Символ эстафеты лидские стражи границы встретят 10 февраля в Заболотском УПК. Затем он проследует по подразделениям границы. В 12.30 митинг и возложение цветов пройдут у памятника погибшим воинам и партизанам в Вороново. В этот же день символ эстафеты прибудет в Лиду. У Кургана Бессмертия также запланированы торжественные мероприятия.

На следующий день в Трабах (Ивьевский район) эстафета будет передана представителям Сморгонской погрангруппы. Завершится памятный марафон 28 мая, в День пограничника, у мемориального комплекса «Могила Неизвестного Солдата» в Москве.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

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