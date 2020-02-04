ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Джастин Бибер рассказал, что начал употреблять наркотики в 13 лет

04.02.2020 19:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Канадский певец Джастин Бибер рассказал, что начал употреблять наркотики в 13 лет. Откровения прозвучали в новом эпизоде документального кино о жизни канадской поп-звезды, пишет Газета.Ru.


Фото: REUTERS

Серия, в которой Бибер рассказывает о своей наркозависимости, называется «Темный сезон».

Певец говорит, что в 13 лет он впервые попробовал марихуану. Позже у него появились гораздо более серьезные пристрастия: Бибер стал регулярно употреблять огромное количество разнообразных таблеток.

— Для меня это просто было способом убежать от всего. Я был молод и экспериментировал, как и все в индустрии и мире. У меня было много денег, поэтому вокруг меня всегда держались люди, которые от меня чего-то хотели. Они мечтали вести такой же образ жизни, как у меня.

Певец говорит, что решил изменить свою жизнь, когда осознал всю серьезность своего положения.

— Я решил остановиться, потому что я как будто умирал. Моя охрана заходила в комнату ночью, чтобы проверить мой пульс. Никто не знает, насколько серьезно все было. Это было невыразимо страшно.

Жена Бибера Хейли Болдуин признается в фильме, что не хотела участвовать в его судьбе, пока музыкант «не решил жить трезво».

Напомним, в январе Бибер рассказал, что у него обнаружили болезнь Лайма.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Моя охрана заходила в комнату ночью, чтобы проверить мой пульс. Никто не знает, насколько серьезно все было. Это было невыразимо страшно, - рассказал Бибер.
 
Новости дня
Новости разные
 
Самые странные спортивные соревнования Старого Света
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика