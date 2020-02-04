Источник материала: Tut.by

Канадский певец Джастин Бибер рассказал, что начал употреблять наркотики в 13 лет. Откровения прозвучали в новом эпизоде документального кино о жизни канадской поп-звезды, пишет Газета.Ru .



Фото: REUTERS

Серия, в которой Бибер рассказывает о своей наркозависимости, называется «Темный сезон».

Певец говорит, что в 13 лет он впервые попробовал марихуану. Позже у него появились гораздо более серьезные пристрастия: Бибер стал регулярно употреблять огромное количество разнообразных таблеток.

— Для меня это просто было способом убежать от всего. Я был молод и экспериментировал, как и все в индустрии и мире. У меня было много денег, поэтому вокруг меня всегда держались люди, которые от меня чего-то хотели. Они мечтали вести такой же образ жизни, как у меня.

Певец говорит, что решил изменить свою жизнь, когда осознал всю серьезность своего положения.

— Я решил остановиться, потому что я как будто умирал. Моя охрана заходила в комнату ночью, чтобы проверить мой пульс. Никто не знает, насколько серьезно все было. Это было невыразимо страшно.

Жена Бибера Хейли Болдуин признается в фильме, что не хотела участвовать в его судьбе, пока музыкант «не решил жить трезво».

Напомним, в январе Бибер рассказал , что у него обнаружили болезнь Лайма.