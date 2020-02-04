Стартовал фестиваль VOKA Smartfilm. Победит тот, кто снимет лучшее кино на мобильник

Источник материала: Tut.by

Международный фестиваль мобильного кино VOKA Smartfilm объявил о старте девятого сезона. В этом году событие пройдет под слоганом «Сезон (не)обычных историй». Заявки на участие будут приниматься с 5 февраля по 21 марта.



Фото предоставлено VOKA Smartfilm

Участники конкурсной программы могут сами выбрать тему и жанр своих работ. Обязательных критериев, которым должны соответствовать конкурсные работы, всего два: съемка на камеру мобильного устройства и длительность не более 10 минут.

— В этом году мы решили предоставить участникам фестиваля VOKA Smartfilm максимальную свободу выбора. Авторы смогут сами решать, что им ближе: увидеть необычное в обыденном или придумать свой собственный сюжет, смоделировать реальность или зафиксировать ее. В этой свободе творческого поиска, на наш взгляд, отражена вся уникальность мобильного кино, — отметил заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Профессиональное жюри определит обладателей статуэток за первое, второе и третье место фестиваля. Призами будут смартфоны. Автор лучшего фильма будет удостоен Гран-при фестиваля и получит денежный приз в размере 3000 рублей.

В состав жюри, которое будет оценивать конкурсные работы, вошли сразу семь экспертов в области кино. Это киновед, директор программы игрового кино фестиваля «Лiстапад» Игорь Сукманов, киновед и кинокритик Антон Сидоренко, координатор Национального конкурса фестиваля «Лiстапад» Николай Лавренюк, директор кинофестиваля «Паўночнае ззянне» Ольга Чайковская, продюсер Леонид Калитеня, кинокритик и журналист Тарас Тарналицкий, а также режиссер Анастасия Мирошниченко. Параллельно с профессионалами фильмы будет оценивать и народное жюри под руководством сценариста и режиссера Влады Сеньковой.

Подать заявку на участие в VOKA Smartfilm, зарегистрироваться на мероприятия фестивальной программы, пройти кинотест для отбора в состав народного жюри и следить за обновлениями информации о новом сезоне фестиваля можно на его сайте .

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