«В течение суток замели всех — это была моя жесткая команда». Лукашенко о задержании директоров сахарных заводов

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











В ближайшие дни КГБ подробно расскажет об этом деле, анонсировал президент. А пока он сказал, что дело связано с коррупцией. Руководители сахарных предприятий Беларуси «по дешевке» продавали торговому дому в Москве белорусский сахар — тот перепродавал его подороже, а наценку брали себе. Лукашенко также рассказал, что вернуть самолет с Криштаповичем и Прудником — его инициатива.

— Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве «прокладку» — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов, — цитирует слова Лукашенко БЕЛТА . — Давно на контроле этот вопрос спецслужбы вели. Мне доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли, и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. А потом эту маржу делили на взятки. Это что, нормально?

По словам Лукашенко, по делу проходят и люди в погонах.

— Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому, — рассказал президент.





Он обратил внимание, что четыре сахарных завода работают в Беларуси еще с советских времен. Причем современной Беларуси они достались в полуразрушенном состоянии и продукцию фактически не производили, отметил он.

— Дошло до того, что перед двумя ответственным руководителями положил наручники и сказал: «К утру не будет сахара, знаете, что будет». К утру во всех точках появился сахар. То есть сахар накапливали и перед периодом, когда спрос на него, сдерживали продажи — цены поднимались, и они выбрасывали его на рынок. Мне надоело ходить и кого-то уговаривать, и я таким образом когда-то заставил работать, — напомнил о тех временах глава государства.

В дальнейшем был принят ряд экономических мер, который позволил производить в Беларуси около 4 млн т сахарной свеклы. Затем предприятия были модернизированы, чтобы нарастить и производство сахара.

— Там пописывают, что директора — молодцы, провели модернизацию заводов. А деньги где взяли? Я ездил к Си Цзиньпину, просил денег на эту фабрику. Точно так и тогда: напряглись, провели модернизацию четырех заводов. Сделали как конфетку, — президент заявил, что нынешние директора заводов ему как дети, однако недопустимо, когда кто-то наживается на том, что принадлежит не только трудовому коллективу, но и всему белорусскому народу. По словам Лукашенко, была еще одна афера: — Там что-то с тарой связано. Создали тоже какое-то свое предприятие и эту тару для сахара у этого предприятия закупали. И там цены тоже завышали и делили маржу. Вот поведение этих директоров.

— В течение суток замели всех — это была моя жесткая команда. Все дали показания. Никто их не гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал — посадили и сказали: только правду. Все написали, с кем были связаны, кому возили, кому давали. Провели обыски — собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег, — рассказал Александр Лукашенко.

Напомним, о задержаниях директоров четырех сахарных заводов Беларуси стало известно в конце января. По сведениям очевидцев, как минимум двоих из них сняли прямо с самолета в Гродно. Речь идет о Николае Пруднике, директоре Слуцкого сахарорафинадного комбината, и Михаиле Криштаповиче, главе Городейского сахарного комбината. Позже стало известно, что на местах нет руководителя Жабинковского сахарного завода Виктора Миронова и директора Скидельского сахарного комбината Дмитрия Егорова.

По итогам свекловичных сезонов 2018—2019 годов сахарные заводы Беларуси добились лучших в сахарной отрасли государств — участников Таможенного союза показателей: за счет внедрения передовых мировых технологий и оборудования значительно снижены потери сахара при хранении сахарной свеклы и в переработке, сокращен расход основных и вспомогательных материалов, электроэнергии на тонну готовой продукции, обеспечено максимальное извлечение сахара и др. Это обеспечило им победу в конкурсе «Лучший сахарный завод Таможенного союза года», сообщает сайт концерна «Белгоспищепром».

Источник: Onliner