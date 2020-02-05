Источник материала: Новости Волковыска

ГАИ сообщает о том, что в Бресте и на некоторых участках трасс Р85 (Слоним-Высокое), М1 (Брест-Минск-граница России) и М10 (Кобрин-Гомель-граница России) будет проводиться тестирование новых мобильных камер контроля скорости.

Мобильные камеры появятся на улицах областного центра и на автодорогах региона с 5 февраля 2020-го.

Как отметили в ведомстве, камеры не будут обозначаться знаками и нарушившие скоростной режим граждане не будут привлечены к административной ответственности.

Данное тестирование, как отмечают в Госавтоинспекции, предусмотрено методикой процедуры контроля скоростных режимов УГАИ МВД Республики Беларусь.