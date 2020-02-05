ГАИ сообщает о том, что в Бресте и на некоторых участках трасс Р85 (Слоним-Высокое), М1 (Брест-Минск-граница России) и М10 (Кобрин-Гомель-граница России) будет проводиться тестирование новых мобильных камер контроля скорости.

Мобильные камеры появятся на улицах областного центра и на автодорогах региона с 5 февраля 2020-го.

Как отметили в ведомстве, камеры не будут обозначаться знаками и нарушившие скоростной режим граждане не будут привлечены к административной ответственности.

Данное тестирование, как отмечают в Госавтоинспекции, предусмотрено методикой процедуры контроля скоростных режимов УГАИ МВД Республики Беларусь.

Напомним, что работа всех мобильных камер контроля скорости была приостановлена 19 декабря 2019 года после критики главой государства работы Министерства Внутренних Дел и в частности ГАИ.