Белорус угрожал в клубе ружьем из-за отказа включить ему песню «Седая ночь»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Брестской области Беларуси местный житель пришел в дом культуры с заряженным охотничьим ружьем, после того как ему отказали включить композицию группы «Ласковый май» «Седая ночь».

«Он попросил заведующего клубом, стоявшего за пультом, включить известную композицию «Седая ночь». Просьбу посетителя удовлетворили, причем не единожды. Однако очередное пожелание односельчанина станцевать под любимый хит было проигнорировано», – говорится в сообщении местного МВД.

В результате мужчина расстроился, покинул заведение, но вскоре вернулся, но уже с оружием. Сын заведующего клубом смог выхватить двухстволку и отвести её в сторону.

В настоящее время правоохранители возбудили в отношении дебошира уголовное дело статье «Хулиганство». Поклонник поп-музыки был задержан и помещен в СИЗО.