Пять советов от коуча, как создать гармоничные и долгосрочные отношения

Источник материала: Tut.by

«Любимый пример: у меня есть молоко, а у тебя — кофе. Вместе мы можем сделать капучино, а можем так и существовать — отдельно и полноценно», — говорит Елена Делендик, коуч «Школы очарования» и автор книги «Как женщине оставаться женщиной». В разговоре с LADY.TUT.BY Елена предложила пять условий, создав которые вы сможете создать гармоничные отношения в паре. Обращаем ваше внимание: эти правила сформулированы Еленой, редакция к этому отношения не имеет. А соглашаться с ними или нет — дело ваше.



Елена Делендик. Фото из личного архива

«Некоторые ищут пару для эмоционального обслуживания»

Общая проблема — и мужчин, и женщин — это неправильное восприятие любви и мысль, что исправлять ситуацию «должна вторая сторона, но не я».

— Любовь — это подарок, — подчеркивает Елена. — А многие приходят ко мне и хотят узнать, как принудить другого человека любить. Получается, желание быть вместе есть, но форма его выражения некорректная — через насилие. Некоторые мужчины и вовсе прямо говорят: «Перевоспитайте мне ее под мои потребности». Справедливости ради стоит заметить, что и женщины хотят того же.

Коуч подчеркивает: даже если возлюбленная такого человека и согласится прийти к ней, то это бессмысленно — она ведь как раз адаптировалась под мужчину и его жизнь, ее вполне может все устраивать.

— Мы не всесильны и не можем вмешиваться в жизнь другого человека и в его право делать свои ошибки, — уверена Елена. — Мужчинам в первую очередь стоит задать себе на вопрос: «Зачем мне женщина?».

Многие не могут дать себе четкий ответ и формализовать свое видение, как отмечает коуч. А часть мужчин и вовсе ищет женщину для эмоционального обслуживания, не давая ей любви и заботы взамен.



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— Некоторые полагают, что денег достаточно! — удивляется Елена. — «Я же зарабатываю… — скажет мне мужчина на консультации. — Пусть остальное в паре она сделает сама». Стоит помнить, что в отношениях кроме прочего люди реализуют свою потребность делиться своими эмоциональными переживаниями, рассчитывают на соучастие в решении текущих проблем и задач совместного будущего. Каждый ждет поддержки, восхищения, заинтересованности от другого. А это все — эмоциональный вклад, и ему нет денежной альтернативы.

Чтобы выстраивать по-настоящему гармоничные отношения, Елена рекомендует быть активным участником своего любовного союза. Поговорим об этих условиях счастливых отношений конкретнее.

1. Не «быть любимыми», а любить

Строго отделять эти понятия, конечно, не надо: в этом есть разумность и естественное желание человека любить взаимно. Но если отношения «сломались», чаще всего стоит отыскать в себе именно умение любить.

— Все хотят, чтобы их научили, как сделать так, чтобы стать любимыми, — замечает Елена. — И это нормальное человеческое желание. Но своим клиентам я объясняю: со мной мы учимся любить.



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По словам коуча, «быть любимой» — это быть удобной, комфортной, уметь подстраиваться. А вот любить самостоятельно уже сложнее, ведь ваши чувства могут отвергнуть.

— И здесь важно не начать принуждать к любви (то, о чем мы уже сказали), а освободить человека от своего «подарка», — объясняет коуч. — Значит, вам нужно отнести его кому-то другому.

2. Быть исследователем, а не судьей (или даже палачом)

Когда знакомятся две разные личности, они часто расстаются из-за несовпадения ожиданий.

— Взять те же знакомства в Tinder, — Елена обращается к популярному способу. — У одного — свои пожелания ко второй стороне, у другого — свои. Когда мы знакомимся с человеком, мы не сразу видим все его стороны, а пропускаем его поведение через призму своих ожиданий. «Вот он так улыбнулся, в этой ситуации отвернулся, дверь открыл» — по таким деталям мы строим гипотезы, создаем его образ в наших мыслях.

Собеседница отмечает: когда наши ожидания не совпали с предположениями о другом, которые кажутся нам реальностью, наступает разочарование. Но очень важно их проверять и исследовать.



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— Люди же после наступившего разочарования, становятся судьями: осуждают друг друга. Но если они готовы идти дальше по жизни, то придется стать не судьями, а исследователями. Это как написание научной работы: задаешься вопросом — проверяешь предположение, — объясняет коуч. — Но и это не все: потом ты задаешь еще десять уточняющих вопросов, чтобы удостовериться, что вы со второй половинкой точно общаетесь на одном языке.

Для этого и нужны разговоры, уверена Елена. Прежде чем расставаться, нужно перепроверить всю вашу историю как пары и понять, в чем причина: в несбывшихся ожиданиях или все-таки в несбывшихся договоренностях. Дело в последнем? Значит, ваше решение правильное. «Тогда расставаться будет не обидно», — считает коуч.

Если же вам человек ничего не обещал, а вы сами себе все придумали, то стоит поработать со своим умением заключать договоренности.

3. Видеть разницу между «разным» и «взаимоисключающим»

— Если супруга не хочет на лыжи, а супруг устал валяться под пальмами, надо искать решения. Нет возможности ездить в отпуск больше одного раза в год? Тогда чередуем активности, — предлагает Елена. — Если можно отпуск разнести во времени, тогда удовлетворите запросы друг друга. Или вообще съездите в отпуск по отдельности — каждый получит удовольствие и никто никого не осудит. В процессе обсуждения важно избежать проявления гордыни, желания доминировать или подавить другого.

Другой пример: желание жены «делать карьеру» не исключает желание мужа «завести ребенка». Это разные потребности, и они могут сосуществовать.



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Люди часто видят взаимоисключение там, где его на самом деле нет. Здесь очень важен разговор. Допустим, жена хочет партнерские роды, а муж категорически против.

— Но будет правильно спросить, принципиально ли жене именно его присутствие: «А что, если с тобой будет моя сестра?» — приводит пример коуч. — Вероятно, окажется, что супруге просто важно присутствие рядом близкого человека, необязательно мужа.

4. Не лишать свободы выбора

В паре очень важно оберегать свободу друг друга, уверена Елена:

— В тот момент, когда вы принимаете решение за партнера, вы лишаете его свободы выбора. Этим забираете у него ответственность за свое активное участие в отношениях, создаете иллюзию «совместных и удобных» решений, взращиваете привычку игнорирования. В последствии это чревато для пары выработкой стратегии избегания или бытового инфантилизма, безразличия для обоих. Протестуют против этого порядка вещей немногие, и только в удобных случаях.

Другой вопрос, замечает Елена, если вы интересовались — и партнер в активной форме дал вам понять: «Да, ты можешь принять за меня это решение». Тогда это нормально. Это проявление уважения — поинтересоваться и получить неозвученный и важный посыл: «Я тебе доверяю» вместо «Мне безразлично».

5. Выстраивать союз, а не партнерство

Собеседница считает, что партнерство работает так: «вам удобно, мне удобно — каждый из нас закрыл какую-то нужду».



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— Союз — это когда мы можем кроме этих своих потребностей создать нечто новое — новые смыслы, новые цели, новые проекты, новое совместное будущее. Союзничество существенно шире и более ответственно, так как союзник со степенью огромного доверия допускает нас к привлечению своих ресурсов. В партнерстве нам выделяют только определенную часть, и мы в ответ готовы делиться только конкретным набором своих возможностей. В союзе условие взаимности и ответственного доверия должно соблюдаться обеими сторонами, — подчеркивает Елена. — Здесь синергию и эффект союзничества поддерживают не писаные правила, а даже, можно сказать, моральный кодекс.

Как бы ни хотелось достичь идеальной картинки, в любви нет гарантий — свободу решений сложно ограничить брачным контрактом. Любовь — тот случай, когда каждый способен проявить свои лучшие и гнусные качества, принять или отвергнуть другого, любить или быть любимым.