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Twitter анонсировал маркировку фейковых фото и видео
Источник материала: Партизан
Социальная сеть Twitter
Twitter будет учитывать несколько факторов для того, чтобы определить фейковые фотографии, пишет
Компания будет проверять, был ли контент отредактирован так, что существенно изменились его структура, время, последовательность и состав.
Также будут учитывать наложенные кадры, звук или измененные субтитры и были ли файлы с изображением реального человека смоделированы или сфабрикованы.
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Социальная сеть Twitter сообщила, что собирается маркировать фейковые фотографии и видео, которые могут причинить вред пользователям.
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