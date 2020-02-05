Twitter анонсировал маркировку фейковых фото и видео

"Новое время" . Twitter будет учитывать несколько факторов для того, чтобы определить фейковые фотографии, пишет





Компания будет проверять, был ли контент отредактирован так, что существенно изменились его структура, время, последовательность и состав.





Также будут учитывать наложенные кадры, звук или измененные субтитры и были ли файлы с изображением реального человека смоделированы или сфабрикованы.







