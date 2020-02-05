В Дубровенской больнице прошел День информирования

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





На прошлой неделе представители райисполкома провели встречи в трудовых коллективах Дубровенского района. Основной темой для разговора стали вопросы занятости и заработной платы населения. Как известно, обеспечение эффективной занятости населения играет важнейшую роль в реализации социальной политики белорусского государства. А в числе приоритетных задач остается создание высокопроизводительных рабочих мест и рост доходов населения.

Одна из таких встреч в рамках Дня информирования состоялась в Дубровенской центральной районной больнице. На встречу с медиками пришли председатель Дубровенского райисполкома Анатолий Лукашов и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Людмила Дударева.

Людмила Алексеевна ознакомила присутствующих со статистическими данными по реальным располагаемым денежным доходам, росту заработной платы и ее увязке с производительностью труда. В своем выступлении Л.Дударева остановилась на основных подходах по совершенствованию опла¬ты труда работников бюджетной сферы с 1 января 2020 года, напомнила об установлении надбавок и доплат.







Кроме того, был затронут блок вопросов по рынку труда и содействию занятости населения. Так же была затронута и кадровая проблема. Согласно данным Республиканского банка вакансий, врачи и медсестры входят в пятерку самых востребованных специалистов в нашей стране. Эта проблема характерна и для Дубровенского района. У нас не хватает семи врачей узких специальностей.

Тему кадрового обеспечения и закрепления специалистов в районе продолжил Анатолий Лукашов. Председатель райисполкома изложил подходы к решению данного вопроса для района в целом.

—Одним из главных направлений государственной поддержки является обеспечение жильем специалистов разных сфер деятельности. У нас в районе ведется реконструкция корпуса больницы под общежитие, где смогут проживать 16 медработников. В этом году планируется начать строительство 40-квартирного жилого дома, будем строить домики в сельской местности, чтобы и там закрепить специалистов. Наша задача — обеспечить достойный уровень и качество жизни населения Дубровенского района, — подчеркнул Анатолий Лукашов.

Затем он ответил на ряд вопросов, наиболее актуальные взял на контроль. Среди них — подсыпка дорог, обустрой¬ство тротуарных дорожек, благоустрой¬ство придомовых территорий и стоянок для транспорта, вопросы торгового обслуживания и финансирования учреждений здравоохранения.

Уже в понедельник на планерке председатель райисполкома дал поручения своим заместителям и начальникам отделов по незамедлительному решению поступивших вопросов, обратил внимание на оперативность реагирования на обращения граждан, а также на необходимость чуткого и внимательного отношения к каждому человеку.

Светлана ШУРПАКОВА.