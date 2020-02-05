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Определена самая прослушиваемая певица в мире
Источник материала: Партизан
Самой прослушиваемой певицей на стриминговом сервисе Spotify была признана американская исполнительница Ариана Гранде. Об этом сообщает издание NME.
Гранде была признана первой певицей, три альбома которой («My Everything», «Dangerous Woman» и «thank u, next») пользователи прослушали более 3,5 млрд раз.
Профессиональную карьеру в шоу-бизнесе Ариана Гранде начала в 2008 году в бродвейском мюзикле «13».
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Самой прослушиваемой певицей на стриминговом сервисе Spotify была признана американская исполнительница Ариана Гранде. Об этом сообщает издание NME.
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