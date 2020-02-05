Татьяна Пучек: до последнего надеемся на помощь Азаренко, но вероятность ее участия в матче с голландками минимальна

Виктория Азаренко не давала согласия на участие в матче Кубка федерации Нидерланды — Беларусь

"Девчонки настроены очень серьезно. В духе: "Раз вы нам грунт, то мы вам покажем мегаигру на грунте". Здесь мы настроены серьезно. Что касается Виктории Азаренко, то мы ее ждем и до последнего надеемся на помощь нашей теннисистки. Верим, что ее ситуация разрешится. Однако вероятность участия Вики в матче минимальна. В любом случае шансы на победу в противостоянии расцениваю как 50 на 50", — отметила Пучек"Спорт-кадр" на "Беларусь 5".