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Январь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

05.02.2020 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Температура воздуха в январе была выше климатической нормы на 5,5 °С. Такой теплый январь за всю историю метеонаблюдений отмечается впервые.

Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

— Наибольшие положительные отклонения температуры воздуха от климатической нормы отмечены в Витебской области — в среднем по области +6,3 °С. Наименьшие — в Брестской области — в среднем по области +4,8 °С.

По информации синоптиков, самой теплой была третья декада месяца со средней температурой воздуха на 6,0 °С выше нормы. Температура первой и второй декад превышала климатическую норму на 4,7 и 5,8 °С соответственно.

Что касается осадков, то их выпало 92% климатической нормы за месяц. По территории страны осадки распространялись неравномерно. Больше всего осадков зафиксировали в Витебской области — 91% климатической нормы. Самой «сухой» оказалась Брестская область — тут выпало 72% от нормы.

На этой неделе, напомним, в страну ненадолго вернется зима.
 
 
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Температура воздуха в январе была выше климатической нормы на 5,5 °С. Такой теплый январь за всю историю метеонаблюдений отмечается впервые.
 
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