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Трамп хочет завершить участие США в войнах на Ближнем Востоке и Афганистане

05.02.2020 08:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нынешняя администрация США работает над тем, чтобы завершить участие американских войск в войнах на Ближнем Востоке и Афганистане.

Об этом заявил во время выступления в Конгрессе о положении дел в стране президент США Дональд Трамп, сообщает Укринформ.

"В то время, как мы защищаем жизнь американцев, мы одновременно работаем над тем, чтобы завершить войны для Америки на Ближнем Востоке... Решительность и храбрость американских военных в Афганистане позволила нам достичь огромного прогресса, и сейчас ведутся мирные переговоры", - подчеркнул американский лидер.

Трамп подчеркнул, что хочет избежать смертей сотен и тысяч людей в Афганистане, многие из которых являются невиновными.

"В наши задачи не входит выполнение функции охраны других государств в качестве органов правопорядка", - отметил глава Белого дома.

Он назвал американских военных "лучшими в мире", которые или побеждают, или вообще не должны воевать.

"Мы работаем над тем, чтобы наконец завершить самую длинную для США войну и вернуть наши войска домой", - заявил президент США.

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Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий элитных сил "Эль-Кудс" из Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани, а также заместитель командира иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были уничтожены ракетным ударом вблизи аэропорта Багдада.

По результатам этих событий парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране.
 
 
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Нынешняя администрация США работает над тем, чтобы завершить участие американских войск в войнах на Ближнем Востоке и Афганистане.
 
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