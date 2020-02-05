Трамп хочет завершить участие США в войнах на Ближнем Востоке и Афганистане

Укринформ . Об этом заявил во время выступления в Конгрессе о положении дел в стране президент США Дональд Трамп, сообщает





"В то время, как мы защищаем жизнь американцев, мы одновременно работаем над тем, чтобы завершить войны для Америки на Ближнем Востоке... Решительность и храбрость американских военных в Афганистане позволила нам достичь огромного прогресса, и сейчас ведутся мирные переговоры", - подчеркнул американский лидер.





Трамп подчеркнул, что хочет избежать смертей сотен и тысяч людей в Афганистане, многие из которых являются невиновными.





"В наши задачи не входит выполнение функции охраны других государств в качестве органов правопорядка", - отметил глава Белого дома.





Он назвал американских военных "лучшими в мире", которые или побеждают, или вообще не должны воевать.





"Мы работаем над тем, чтобы наконец завершить самую длинную для США войну и вернуть наши войска домой", - заявил президент США.





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Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий элитных сил "Эль-Кудс" из Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани, а также заместитель командира иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были уничтожены ракетным ударом вблизи аэропорта Багдада.





По результатам этих событий парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране.