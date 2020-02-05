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"Коврами Бреста" заинтересовалась бельгийская фирма

05.02.2020 08:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Открытым акционерным обществом "Ковры Бреста" интересуются отечественный и иностранный инвесторы, сообщил сегодня на брифинге председатель экономического суда Брестской области Сергей Кулак, передает корреспондент БЕЛТА.


"Назначены третьи торги, которые состоятся на специальной электронной площадке. Имущественный комплекс выставляется за Br6,8 млн. Нужно сказать, что прежняя цена на объект составляла Br13,6 млн. Рассматриваются два возможных потенциальных участника - субъект из Бельгии и Витебский ковровый комбинат", - сказал Сергей Кулак.

Ситуацию на предприятии он охарактеризовал как сложную. Более пяти лет "Ковры Бреста" находились в процедуре экономической несостоятельности (банкротства). С прошлого года ОАО перешло на расчеты с кредиторами. По его словам, если продажи не произойдет, остается лишь ликвидационное производство. Правда, есть случаи, когда инвестор появлялся даже на этом этапе. Так, в ганцевичское ОАО "Модуль" пришел инвестор, когда предприятие проходило ликвидационное производство. Санация была успешно завершена.

"Не могу сказать, что за период санации на "Коврах Бреста" не произошло существенных изменений: сделано очень много. Запущено производство ковров и освоены деньги, выделенные Минфином. Предприятие работает, платит все текущие платежи - и по налогам, и по расчетам с кредиторами, но нуждается в дополнительном финансировании, чтобы заработать на полную мощность. К сожалению, концерн "Беллегпром" как орган управления, по моему мнению, принципиальной активной позиции по отношению к этому предприятию не проявляет", - заметил председатель экономического суда.
 
Теги: Брест
 
 
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Открытым акционерным обществом "Ковры Бреста" интересуются отечественный и иностранный инвесторы, сообщил сегодня на брифинге председатель экономического суда...
 
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