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Театр танца Аллы Духовой Todes возвращается в Минск

05.02.2020 10:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Театр танца Todes выступит во Дворце Республики 11 апреля. Он презентует в Минске премьеру нового танцевального спектакля — «#Продолжение».


Фото: todes.ru

«#Продолжение» — это свежее слово, смелый шаг, яркий эксперимент и новое веяние в танцевальной культуре. Фантастические костюмы, завораживающая музыка и магия света идеально дополняют высокопрофессиональную хореографию — уровень мастерства и авторский стиль Аллы Духовой остаются неизменными. Юмористические зарисовки сменяют номера, полные страсти, а лирические и народные мотивы успокаивают и приносят гармонию.

«#Продолжение» — это новая история о сильных человеческих чувствах, о волнительных моментах, о невероятных мирах. В удивительных танцевальных зарисовках от Todes каждый узнает себя, вспомнит о важном, переживет яркие впечатления.

Когда: 11 апреля, 19.00

Где: Дворец Республики

Сколько: от 40 до 115 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Театр танца Todes выступит во Дворце Республики 11 апреля. Он презентует в Минске премьеру нового танцевального спектакля - «#Продолжение».
 
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