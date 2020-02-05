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Театр танца Аллы Духовой Todes возвращается в Минск
Источник материала: Tut.by
Театр танца
«#Продолжение» — это свежее слово, смелый шаг, яркий эксперимент и новое веяние в танцевальной культуре. Фантастические костюмы, завораживающая музыка и магия света идеально дополняют высокопрофессиональную хореографию — уровень мастерства и авторский стиль Аллы Духовой остаются неизменными. Юмористические зарисовки сменяют номера, полные страсти, а лирические и народные мотивы успокаивают и приносят гармонию.
«#Продолжение» — это новая история о сильных человеческих чувствах, о волнительных моментах, о невероятных мирах. В удивительных танцевальных зарисовках от Todes каждый узнает себя, вспомнит о важном, переживет яркие впечатления.
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Театр танца Todes выступит во Дворце Республики 11 апреля. Он презентует в Минске премьеру нового танцевального спектакля - «#Продолжение».
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