Театр танца Аллы Духовой Todes возвращается в Минск

Источник материала: Tut.by

Театр танца Todes выступит во Дворце Республики 11 апреля . Он презентует в Минске премьеру нового танцевального спектакля — «#Продолжение».



Фото: todes.ru

«#Продолжение» — это свежее слово, смелый шаг, яркий эксперимент и новое веяние в танцевальной культуре. Фантастические костюмы, завораживающая музыка и магия света идеально дополняют высокопрофессиональную хореографию — уровень мастерства и авторский стиль Аллы Духовой остаются неизменными. Юмористические зарисовки сменяют номера, полные страсти, а лирические и народные мотивы успокаивают и приносят гармонию.

«#Продолжение» — это новая история о сильных человеческих чувствах, о волнительных моментах, о невероятных мирах. В удивительных танцевальных зарисовках от Todes каждый узнает себя, вспомнит о важном, переживет яркие впечатления.

Когда: 11 апреля, 19.00 Где: Дворец Республики Сколько: от 40 до 115 рублей Купить билет

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие App Store Google Play