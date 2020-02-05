В СФЕРУ ОБРАЗОВАНИЯ В 2020 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ БОЛЕЕ ТРЕТИ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Источник материала: Асiповiцкi край

В сферу образования в 2020 году планируется направить 31,4% консолидированного бюджета Могилевской области. Это чуть больше, чем в предыдущем году, сообщил 04.02.2020г на итоговой коллегии главного управления по образованию его начальник Андрей Заблоцкий.





Основная масса средств — 94,8% — уйдет на первоочередные статьи расходов: заработную плату, страховые взносы, оплату коммунальных услуг и др. На прочие расходы предусмотрено 5,2% от общего объема финансирования, или Br34,6 млн. Поэтому на первый план выходит экономия бюджетных средств и планомерная, результативная работа по выстраиванию внебюджетной деятельности, доходы от которой можно направить на укрепление материально-технической базы и повышение заработной платы (средняя за январь-декабрь 2019 года в целом по отрасли составила Br720, или 116,2% к аналогичному периоду 2018-го).





К слову, в 2019 году учреждения образования региона заработали с учетом спонсорской и гуманитарной помощи более Br20 млн. Лидерами по получению доходов от внебюджетной деятельности на протяжение последних лет являются Могилевский государственный экономический профессионально-технический колледж и областной лицей №3. Их положительный опыт следует изучать и распространять, подчеркнул Андрей Заблоцкий.

Как сообщил начальник главного управления по образованию, за последние годы из средств, выделенных на содержание отрасли, на строительство новых объектов затратили более Br45 млн., капитальный и текущий ремонты учреждений образования — Br15,8 млн.





На реализацию энергосберегающих мероприятий только в 2019 году использовали Br5 млн. 388 тыс., что позволило сэкономить порядка 1 тыс. 400 тыс. тут. В связи с неудовлетворительным состоянием, большой потерей тепловой энергии чуть более Br1 млн. направили на замену оконных блоков в дошкольных учреждениях образования Могилева. И эту работу намерены полностью завершить в течение 2020 года.

Кроме того, за счет средств районных бюджетов планируется закупить 16 школьных автобусов для обеспечения безперебойного подвоза учащихся сельской местности.





В целом, приоритет в текущем году отдадут укреплению материально-технической базы на пищеблоках и физкультурно-спортивных объектах учреждений образования. Особое внимание уделят увеличению доли расходов на ремонт, так как срок подписания паспортов готовности к 2020/2021 учебному году определен до 1 августа.





Андрей Заблоцкий добавил, что в 2020 году в Могилевской области стартует пилотный проект по апробации нормативного финансирования учреждений профессионально-технического, среднего специального образования. Ключевой принцип здесь заключается в том, что «деньги идут за учеником». Объемы финансирования, которые направляются на обучение и воспитание обучающихся, устанавливаются в зависимости от их количества, а бюджетные средства рассчитываются исходя из базового норматива. Для осваивающих содержание образовательных программ профессионально-технического образования он определен в размере Br3318,64, среднего специального образования, — Br2838,04. Финансовые потоки могут быть направлены на покупку оборудования, ремонт зданий и помещений, оплату коммунальных услуг, реализацию мер по социальной защите учащихся и др.





Продолжится в 2020 году оптимизация. Процесс этот неизбежен там, где есть низкая наполняемость классов, отметил Андрей Заблоцкий. Сегодня в регионе функционирует 13 малокомплектных школ, где получают знания менее 25 ребят и 38 школ с численностью до 50 учащихся. В 2019-м закрыли 2 учреждения образования, 5 — реорганизовали. В текущем запланирована ликвидация еще двух и реорганизация трех. «Но оптимизацию нельзя проводить стихийно. Ей должна предшествовать соответствующая подготовительная работа: разъяснительные беседы с педагогами и родителями, продуманный перевод учащихся в другие учебные заведения, организация качественного подвоза, — подчеркнул начальник главного управления по образованию. – Требуют урегулирования вопросы трудоустройства учителей, вовлечения в хозоборот высвобождающихся зданий и обеспечения дальнейшего функционирования объектов спортивной инфраструктуры».





Говоря о дошкольном образовании, Андрей Заблоцкий сообщил, что в последние годы для его доступности сделано немало. Создано дополнительно более 2 тыс. мест, развиваются новые формы. В частности, функционирует 617 групп кратковременного пребывания, где занимаются более 5,7 тыс. воспитанников. Данные мероприятия позволили охватить дошкольным образованием 97,1% детей в возрасте от 3 до 6 лет, и сохранить этот стабильный показатель на протяжении ряда лет. И все же задача обеспечения шаговой доступности в микрорайонах интенсивной жилой застройки до конца не решена и требует пристального внимания.





В числе приоритетных задач в организации общего среднего образования — создание равных условий для его получения и доступность, поддержка одаренной молодежи. В 2019 году участники республиканской олимпиады по учебным предметам нашего региона завоевали 78 дипломов, 9 медалей — на международных олимпиадах. Аттестаты особого образца с награждением золотой и серебряной медалями получили 379 выпускников 11 классов (5% от общего числа), а свидетельства об общем базовом образовании с отличием выданы 484 выпускникам 9 классов. На тестировании зафиксировано 23 стобальных результата. Однако есть вопросы, которые требуют проработки. Среди них – повышение результативности учебного процесса в учреждениях образования районного уровня.





В 2019 году птузы и ссузы Могилевской области выпустили около 6,2 тыс. молодых специалистов, что позволило обеспечить заказ отраслей экономики региона в соответствии с заключенными договорами и заявками. Свидетельства о направлении на работу в организации вручили 99,6% выпускникам. Только 17 человек получили право на самостоятельное трудоустройство, как правило, по медицинским показаниям.

Ежегодно в соответствии с требованиями рынка, в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования открываются новые специальности. При формировании плана приема анализируется структура занятости и потребность в трудовых ресурсах. Но этой работы недостаточно, так как в некоторых учебных заведениях предложение превышает спрос. И здесь необходимо более тесное взаимодействие учреждений образования и базовых организаций по подготовке кадров, активизация профессиональной диагностики учащихся старших классов, считает Андрей Заблоцкий.





Он добавил, что в области созданы условия для эффективной самореализации и благополучной социализации детей и молодежи. По итогам 2019 года по ряду направлений отмечается положительная динамика. Более чем в два раза повысилась результативность участия учащихся и педагогов в конкурсах международного и республиканского уровней. Программа оздоровления детей и подростков выполнена в среднем выше, чем по республике — областной показатель 41,9%. Благодаря консолидации усилий субъектов профилактики на 3% снижен уровень подростковой преступности. Сократилось на 20% число детей, оставшихся без родительской опеки после лишения родительских прав. На семейные формы воспитания устроены 86% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отмечается положительная динамика ежеквартального возмещения средств на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении (на 1 января 2020 года возмещено 67,31%). В числе отрицательных моментов – сохранение негативной тенденции гибели детей от внешних причин, из-за которых область теряет уже два года подряд по 14 человек. Причины — личная неосторожность детей, приниженный контроль со стороны родителей, пропаганда моделей рискованного поведения.





В Могилеве 04.02.2020г прошла коллегия главного управления по образованию, на которой обсуждались итоги 2019 года и задачи на 2020-й. В коллегии принимал участие заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко. Во время заседания представили назначенных накануне новых руководителей. Так, Игорь Лошкевич теперь занимает должность первого заместителя начальника главного управления по образованию облисполкома. Наталья Колос назначена начальником отдела по образованию Могилевского райисполкома. Бобруйский государственный колледж имени А.Е. Ларина возглавляет Елена Барковская.

Источник mogilev-region.gov.by