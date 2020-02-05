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Ferrari «на коне»: компания впервые преодолела рубеж в 10 тысяч проданных автомобилей

05.02.2020 10:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Производитель спорткаров из Маранелло подвел итоги 2019 года — итальянцы поспешили похвастаться новым рекордом! В ушедшем году итальянцы реализовали наибольшее количество машин за всю историю прославленного бренда — 10 131 экземпляр.


Таким образом, мировые продажи Ferrari выросли на 9,5%. Большинство моделей итальянской марки (4895 единиц) в 2019 году осело в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) — на 16% больше по сравнению с позапрошлым годом. В Америке, напротив, спрос снизился на 3% — до 2900 машин. Еще 836 спорткаров отправилось в Китай, Гонконг и на Тайвань (+20%), а остальные 1500 получили заказчики из Азиатско-Тихоокеанского региона (+13%).


Отметим, что минувший год для Ferrari выдался богатым на премьеры — итальянцы представили в общей сложности пять новинок, среди которых F8 Tributo, гибридный гиперкар SF90 Stradale, открытые F8 Spider, 812 GTS и купе Roma. До конца 2022 года компания намерена презентовать еще 10 новых моделей, включая и первый кроссовер марки.

 
 
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Производитель спорткаров из Маранелло подвел итоги минувшего года - итальянцы реализовали наибольшее количество машин за всю историю прославленного бренда.
 
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