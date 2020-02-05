Источник материала: Маяк Преднепровья

Хорошо накормленный скот — основа для получения высоких надоев и больших привесов. Текущий зимне-стойловый период на молочно-товарном комплексе «Восточное» филиала «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ» проходит без особых сложностей и проблем. Здесь кормов достаточно, скот упитанный и ухоженный.

На МТК содержится 1660 голов КРС, из них 350 — дойное стадо. Коровы находятся на беспривязном содержании, периодически выгуливаются на свежем воздухе. Для ухода за скотом применяется техника для подвоза и раздачи кормов, очистки помещений, имеется современный доильный зал. Но, чтобы все это работало, безусловно, нужны люди.

На МТК все, начиная от заведующей Анны Левыченковой и заканчивая животноводами, трудятся добросовестно. Как говорит сама Анна Викторовна, МТК — ее второй родной дом. Заведующей комплексом работает сравнительно недавно, всего лишь полгода, тем не менее, опыт имеет большой. В свое время была лучшей телятницей, получая среднесуточные привесы по 700-800 граммов. Также успела поработать лаборантом и помощником заведующего. Так что всю работу знает, как говорится, изнутри. Ласково и заботливо относится к своим подопечным и такого же отношения требует от подчиненных.

На стопроцентное выполнение заданий и большое молоко животноводы МТК еще не вышли, но находятся на правильном пути и добиваются определенных результатов. Так, в декабре прошлого года наметилась положительная тенденция по производству молока. И хоть задание выполнено пока на 95% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, сдвиги в лучшую сторону уже есть. Реализация молока достигла 113% к уровню прошлого года. На 14% поднялась выше его товарность.

Возросли на 180 граммов и среднесуточные привесы КРС. За день молодняк «тяжелеет» как минимум на полкило. За декабрь прошлого года валовые привесы КРС составили 21 тонну 600 килограммов.

Есть на молочно-товарном комплексе и свои передовики. Так, животновод Юрий Миткевич получил 784 грамма среднесуточного привеса КРС на доращивании.

Хорошо работают супруги Тихоновы. Животновод Михаил закреплен за группой дойных коров. Успевает выполнить не только свою работу, но и помочь жене, ведь у Ольги в сарае — маленькие телята. За ними нужен постоянный уход. Комбикорм КР-1 малышам дают дважды в день, а еще теплое пастеризованное молоко, подогревают и воду. Недавно у телятницы появился свой любимчик — родился на свет маленький теленок, которому она дала имя Рукавичка. Сейчас труженица заботливо ухаживает за ним. Ольга за 20 лет работы не только научилась обращаться с животными, но и по-настоящему полюбила их.





Во время зимне-стойлового периода на МТК постоянно находится трактор «Беларус-82» с кормораздатчиком, на котором трудится механизатор Сергей Маханек.





На погрузчике «Амкодор» трудится механизатор Анатолий Воронов: грузит из траншей силос, сенаж, измельченную солому, сено в кормораздатчик, а затем туда засыпает плющеное зерно.

Незаменимый труженик на МТК — механизатор Александр Демиденко, который на малом тракторе очищает сараи, а также развозит корма.

— Работать еще лучше не только можно, но и нужно, — уверен директор филиала «Мокрянский» Юрий Левицкий, скрупулезно считая каждую копейку в хозяйстве. Руководитель находит время, чтобы каждый день заглянуть на МТК и лично убедиться, все ли делается правильно, какие вопросы необходимо решать.

— На сегодняшний день рацион у наших буренок неплохой, сбалансированный, — говорит помощник бригадира Николай Горбач. Он и есть наставник и «правая рука» у Анны Викторовны. Тоже добросовестно относится к работе, отдав отрасли животноводства многие годы своей жизни. Ветврач, осеменатор и зоотехник «в одном лице» , он знает досконально эти профессии.

Таким образом, местным буренкам дважды в день дают сено, сенаж, силос, солому, а также плющеное зерно, всегда есть вода в поилках. Для снижения влажности корма измельчают. Конечно, в прошлом году давали животным концентрированные комбикорма, жмых рапсовый и подсолнечный, а это поступление белка в организм животных. Сейчас такой возможности нет, особенная проблема — отсутсвие концентратов. Наверное, поэтому до прошлогодних надоев чуть-чуть не дотянули. За декабрь удой на корову составил 187,7 кг, при среднесуточном надое 6,1 кг.

В ближайшее время пристальное внимание предстоит уделить и качеству молока. Труженики понимают, что надо выходить на улучшенный сорт молока. И для этого нужно сделать все возможное.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.