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На белорусский строительный рынок выходит Emirates Blue Sky

05.02.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Застройщики ИООО «Зомекс Инвестмент» и ИООО «Белинте Роба», приняли решение об изменении названий. Теперь компании будут называться Emirates Blue Sky (ИООО «Эмирэйтс Блю Скай», EBS и ООО «Дубай Вотер Фронт», DWF).

На белорусский строительный рынок выходит Emirates Blue Sky

Решение принято в связи с планируемым привлечением к масштабному инвестированию в компанию иностранных партнеров. Инвестиции уже начали осуществляться. Этот шаг позволит компаниям в будущем улучшать финансовые инструменты, предоставляемые покупателям недвижимости. В частности, поможет обеспечить дальнейшее развитие длительной беспроцентной рассрочки для приобретения собственного жилья белорусским семьям со стабильным доходом.

Компании «Эмирейтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» участвуют в возведении столичных многофункциональных комплексов «Маяк Минска», «Парк Челюскинцев», бизнес-центра «БК Капитал Палас», построила также еще ряд знаковых объектов столицы.

На белорусский строительный рынок выходит Emirates Blue Sky

Многофункциональный комплекс «Маяк Минска»

На белорусский строительный рынок выходит Emirates Blue Sky

Многофункциональный комплекс «Парк Челюскинцев»

На белорусский строительный рынок выходит Emirates Blue Sky

Бизнес-центр «БК Капитал Палас»

 
Теги: Минск
 
 
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  Застройщики ИООО «Зомекс Инвестмент» и ИООО «Белинте Роба», приняли решение об изменении названий. Теперь компании будут называться Emirates Blue Sky (ИООО «Эмирэйтс...
 
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