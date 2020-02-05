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На белорусский строительный рынок выходит Emirates Blue Sky
05.02.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Застройщики ИООО «Зомекс Инвестмент» и ИООО «Белинте Роба», приняли решение об изменении названий. Теперь компании будут называться Emirates Blue Sky (ИООО «Эмирэйтс Блю Скай», EBS и ООО «Дубай Вотер Фронт», DWF).
Решение принято в связи с планируемым привлечением к масштабному инвестированию в компанию иностранных партнеров. Инвестиции уже начали осуществляться. Этот шаг позволит компаниям в будущем улучшать финансовые инструменты, предоставляемые покупателям недвижимости. В частности, поможет обеспечить дальнейшее развитие длительной беспроцентной рассрочки для приобретения собственного жилья белорусским семьям со стабильным доходом.
Компании «Эмирейтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» участвуют в возведении столичных многофункциональных комплексов «Маяк Минска», «Парк Челюскинцев», бизнес-центра «БК Капитал Палас», построила также еще ряд знаковых объектов столицы.
Многофункциональный комплекс «Маяк Минска»
Многофункциональный комплекс «Парк Челюскинцев»
Бизнес-центр «БК Капитал Палас»
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