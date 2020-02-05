На белорусский строительный рынок выходит Emirates Blue Sky

Источник материала: Виртуальный Брест

Застройщики ИООО «Зомекс Инвестмент» и ИООО «Белинте Роба», приняли решение об изменении названий. Теперь компании будут называться Emirates Blue Sky (ИООО «Эмирэйтс Блю Скай», EBS и ООО «Дубай Вотер Фронт», DWF).





Решение принято в связи с планируемым привлечением к масштабному инвестированию в компанию иностранных партнеров. Инвестиции уже начали осуществляться. Этот шаг позволит компаниям в будущем улучшать финансовые инструменты, предоставляемые покупателям недвижимости. В частности, поможет обеспечить дальнейшее развитие длительной беспроцентной рассрочки для приобретения собственного жилья белорусским семьям со стабильным доходом.

Компании «Эмирейтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» участвуют в возведении столичных многофункциональных комплексов «Маяк Минска», «Парк Челюскинцев», бизнес-центра «БК Капитал Палас», построила также еще ряд знаковых объектов столицы.





Многофункциональный комплекс «Маяк Минска»





Многофункциональный комплекс «Парк Челюскинцев»





Бизнес-центр «БК Капитал Палас»