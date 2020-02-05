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Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске 5 февраля открывается 27-я Международная книжная выставка и престижный литературный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До конца недели свои новации читателям представят мастера книжного дела из 30 стран. В качестве почетного гостя выступит Россия, откуда на встречу с белорусскими читателями прибыли Яна Вагнер, Александра Маринина, Татьяна Устинова и другие именитые авторы.
Приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки и симпозиума литераторов «Писатель и время» направил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Каждый посетитель выставки сможет попробовать себя в роли чтеца аудиокниги, познакомиться с печатными традициями разных стран и, конечно, приобрести экземпляр любимого бестселлера. Центральным же экспонентом вернисажа станут США. Своими секретами успеха поделится популярный американский писатель Дуглас Мак.
В рамках минского форума запланировано около 500 мероприятий.
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Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки
Новости Беларуси. В Минске 5 февраля открывается 27-я Международная книжная выставка и престижный литературный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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