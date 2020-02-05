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"Тюрьма и колония еще никого не исправляли. Хватит и лишения прав"

05.02.2020 10:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске второй день идет суд над 19-летней Юлией Б.: ее обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло страшную аварию и гибель ее родных.

"Тюрьма и колония еще никого не исправляли. Хватит и лишения прав"
на месте аварии
25 августа Юлия за рулем «Шкоды» ехала с мамой, бабушкой и братом домой в Минск. В какой-то момент девушка не справилась с управлением, через разделительную полосу вылетела на встречку и столкнулась с «Лэнд Ровером» - во внедорожнике ехали родители с двумя детьми, пишет kp.by

«Шкода» буквально разлетелась на части, «Лэнд Ровер» опрокинулся на бок. Мама и бабушка Юлии погибли, ее 10-летний брат получил тяжелые травмы и до сих пор не восстановился, находится на домашнем обучении. Все остальные попали в больницу.

В первый день в суде выступили бабушка Юлии и ее дядя: они просили не наказывать девушку строго.

- Золотой ребенок, школу с золотой медалью окончила. А теперь ломается судьба. Она уже и так столько получила - папа два года назад умер, - плакала Мария Денисовна, бабушка девушки.


«Видно было, как люди в «Шкоде» инстинктивно поднимали руки в надежде защититься от удара»


С нами связался водитель «Лэнд Ровера», Виталий Прокофьев - вся его семья пострадала в этой аварии. В суд Виталий не приезжал.

- Мы провели отпуск в Беларуси, ездили смотреть замки. Переночевали в Минске и отправились домой. У нас должна была быть промежуточная остановка в Пскове - машина не быстрая и за один перегон сложно доехать до Петербурга, где мы живем, - рассказывает Виталий. - Выехали буквально минут за 40 до аварии, объехали Минск по МКАД, сначала хотели доехать до М1, но решили повернуть на более спокойную М3. На трассе ехали 70 - 80 км/ч примерно, с супругой разговаривали, дети мультики сзади смотрели. Все были пристегнуты, включая детей, иначе бы хуже пришлось.

Виталий вспоминает, что за несколько секунд до столкновения обгонял «Жигули», внимание было приковано к этой машине, потом переключился на торопившийся обогнать его «Ситроен С5».

- Потом уже, как «Ситроен» ускорился, увидел летящую боком «Шкоду». В тот момент думал только о том, что нужно срочно тормозить, не дать себе дернуть руль в сторону и надеяться на прочность машины. У меня большой опыт поездок, и я учусь на частного пилота, так что все это отработано до автоматизма.

Мужчина успел нажать на тормоз, но машина успела замедлиться ненамного.

- Видно было, что заднее правое колесо «Шкоды» (она правым боком на нас вылетела) было спущено и болталось. Ударили машину в бок, прямо туда, где сидели люди - видно было, как они инстинктивно поднимали руки в надежде защититься от удара, - мужчина в деталях запомнил события того дня. - Уже потом понял, что мы подлетели на ней, как на трамплине, пролетели немного и легли на бок.

Виталий помнит, что очнулся через полминуты после столкновения. Сразу пересчитал всех в машине, спросил, все ли целы.

- Дети выбрались наружу через окно двери, один сам спрыгнул, другого принял на руки кто-то из свидетелей. Потом машину подняли, я вышел. Моя дверь отвалилась - срезало петли. Супругу вывели из машины, она легла на землю. Мы все были перемазаны в солярке, у «Шкоды», похоже, лопнул топливный бак, благо она была дизельная и не загорелась.

Виталий бросился искать видеорегистратор и водителя «Шкоды» - ему хотелось понять, как это произошло.

- Тогда мне сказали, что водитель погиб. Юлию я видел, она бегала в ужасе и причитала над родными. Я думал, что она одна из пассажиров. Она плакала и кричала возле машины. Кричала «Мамочка!», а Дима все спрашивал, где его мама, и тоже плакал.

«Дядя Юлии арендовал микроавтобус и довез нас до дома»


Виталия, его жену и двоих детей забрали в больницу.

- У супруги был перелом, у детей только ушибы. Потом уже выяснится, что старший неудачно спрыгнул с машины и получил трещины в обоих голенях. В больнице провели около недели - все вместе в детской МОДКБ. Отношение было очень хорошее, особенно со стороны завотделением и главврача Игоря Лазарчика. Когда мы уезжали, младшему моему подарили котенка...

Семью очень поддержал клуб «Дефочат» - это сообщество ценителей «Дефендеров» Санкт-Петербурга.

- Они собрали деньги на наше возвращение и лечение. Но в итоге с возвращением помощь пришла с неожиданной стороны. Родной дядя Юлии вышел на связь с нами и предложил отвезти нас. Арендовал микроавтобус и довез до самого дома.

После новогодних праздников семья снова приехала в Минск, чтобы уладить формальности с документами и встретиться с Юлией и ее семьей.

- Девочка очень подавлена из-за случившегося и искренне раскаивается. Просто серая тень, а не человек… Семья небогатая, и у них был шок, когда узнали, сколько стоит наш автомобиль. Но тем не менее ущерб они полностью погасили. От компенсации стоимости вещей и лечения мы отказались.

Виталия неприятно поразило, что в комментариях к публикациям об этой аварии многие требуют посильнее наказать Юлию.

- Я хочу, чтобы было озвучено мнение нашей семьи: суд не должен быть жесток, он должен быть справедлив, - говорит Виталий. - Юлия и так очень сильно наказана гибелью самых близких ей людей, она раскаивается в этом, хоть произошло это и безо всякого ее умысла. 

Кто видел глаза этой девчушки там, на штрафстоянке и видел ее боль, тот поймет, что девочка глубоко и искренне переживает трагедию. Мы ее простили, и оставшиеся ее родственники простили ее. Нам всем не просто далось это прощение. Но если мы все - наша семья и ее семья нашли в себе силы простить ее и поддержать, то почему общество должно жаждать крови? 

Мы подали в суд заявление о снисхождении к ней и назначении наказания без лишения свободы - тюрьма и колония еще никого не исправляли. Хватит и лишения прав, в крайнем случае - условный приговор. Мы хотим, чтобы она осталась на свободе, помогала растить осиротевшего брата. А за руль, я думаю, вряд ли она когда-нибудь сама сядет.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске второй день идет суд над 19-летней Юлией Б.: ее обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло страшную аварию и гибель ее родных.
 
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