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Toyota начала прием заказов на седан Camry S-Edition

05.02.2020 10:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Toyota объявила о начале приема заказов на ограниченную серию седана Camry в исполнении S-Edition — по словам создателей, «самой дерзкой версии модели», доступной на рынке ТС.


На деле же вся «дерзость» у Camry S-Edition сводится к внешнему и внутреннему декору, а также улучшенному стандартному оснащению. Во-первых, кузов машины может быть черным или двухцветным — в последнем случае основным цветом является «белый перламутр», а стойки и крыша окрашены в черный «металлик». Боковые молдинги на дверях, корпуса зеркал заднего вида, решетка радиатора и спойлер на крышке багажника также выполнены в черном цвете.


Из прочих особенностей Camry S-Edition — накладки на бамперах с красными акцентами, светодиодные фары, задние фонари с черной окантовкой и 18-дюймовые двухцветные легкосплавные колесные диски. В интерьере — сиденья с красными вставками и прострочкой, которая также обрамляет подлокотник и переднюю панель.


В «базе» у такой Camry помимо всего прочего есть полный «зимний пакет» (подогревы руля, лобового стекла и всех сидений), камера заднего вида, фирменный комплекс систем безопасности Safety Sense и противоугонный идентификатор T-Mark, который в будущем появится и на других моделях Toyota для рынка ТС. Это специальная маркировка элементов кузова незаметными микроточками с PIN-кодом, который соответствует VIN-номеру конкретного автомобиля.


Силовой агрегат спецверсии — 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 181 л.с. и 6-ступенчатый «автомат». В Беларуси Camry S-Edition оценивается в 73 тысячи рублей.

 
 
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Компания Toyota объявила о начале приема заказов на ограниченную серию седана Camry в исполнении S-Edition - по словам создателей, «самой дерзкой версии модели»
 
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