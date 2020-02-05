На некоторых белорусских заправках ввели лимиты: не более 100 литров дизтоплива в одни руки

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: marketing.by

«На ряде АЗС, которые расположены на крупных автотрассах, введены лимиты на отпуск дизтоплива – не более 100 литров в одни руки. Это вынужденная мера, которая связана с невыполнением в полном объеме заявок со стороны НПЗ, с которыми у нас действуют прямые контракты», – заявил сотрудник представительства.

По его словам, в компании ожидают разрешения сложившейся ситуации.

«Контракты с нефтеперерабатывающими заводами у нас есть, заявки есть, ждем от них отгрузки дизтоплива в полном объеме. Мы работаем в правовом поле. В целом ситуация не является критической, лимиты введены точечно и мы ждем разрешения ситуации», – добавил представитель компании.



Представитель компании также отметил, что «потребности владельцев личного автотранспорта, как и ранее, удовлетворяются в полном объеме».

Между тем, в концерне «Белнефтехим» расценили введение точечных ограничений на отпуск дизтоплива в сети «Лукойла» как самоуправство.