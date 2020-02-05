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На некоторых белорусских заправках ввели лимиты: не более 100 литров дизтоплива в одни руки
Источник материала: Myfin
«На ряде АЗС, которые расположены на крупных автотрассах, введены лимиты на отпуск дизтоплива – не более 100 литров в одни руки. Это вынужденная мера, которая связана с невыполнением в полном объеме заявок со стороны НПЗ, с которыми у нас действуют прямые контракты», – заявил сотрудник представительства.
По его словам, в компании ожидают разрешения сложившейся ситуации.
«Контракты с нефтеперерабатывающими заводами у нас есть, заявки есть, ждем от них отгрузки дизтоплива в полном объеме. Мы работаем в правовом поле. В целом ситуация не является критической, лимиты введены точечно и мы ждем разрешения ситуации», – добавил представитель компании.
Представитель компании также отметил, что «потребности владельцев личного автотранспорта, как и ранее, удовлетворяются в полном объеме».
Между тем, в концерне «Белнефтехим» расценили введение точечных ограничений на отпуск дизтоплива в сети «Лукойла» как самоуправство.
Напомним, Беларусь так и не смогла договориться с Россией об условиях поставок нефти и нефтепродуктов на 2020 год, а «Белнефтехим» вынужден был
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В белорусском представительстве НК Лукойл констатируют вынужденное введение лимитов на отпуск дизтоплива на отдельных АЗС из-за невыполнения в полном объеме...
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