На Воронянского несовершеннолетняя девочка бежала на автобус и попала под колеса авто

Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетняя девочка попала под колеса автомобиля на столичной улице Воронянского. Об этом сообщили в ГАИ Минска.





Авария произошла 5 февраля. По предварительной информации, 34-летний водитель Volkswagen Polo ехал со стороны улицы Жуковского в направлении улицы Чкалова. На пересечении с улицей Авакяна он совершил наезд на 16-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по диагонали в районе регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в больницу. По словам очевидцев, она торопилась на автобус.