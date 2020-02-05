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На Воронянского несовершеннолетняя девочка бежала на автобус и попала под колеса авто

05.02.2020 12:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетняя девочка попала под колеса автомобиля на столичной улице Воронянского. Об этом сообщили в ГАИ Минска.


Авария произошла 5 февраля. По предварительной информации, 34-летний водитель Volkswagen Polo ехал со стороны улицы Жуковского в направлении улицы Чкалова. На пересечении с улицей Авакяна он совершил наезд на 16-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по диагонали в районе регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в больницу. По словам очевидцев, она торопилась на автобус.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в больницу. По словам очевидцев, она торопилась на автобус.
 
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