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Оперативная информация МЧС — пожар в Демидовичах

05.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

3 февраля в 4 ч. 16 мин. В центр оперативного управления Дзержинского РОЧС поступило сообщение о пожаре по адпесу: Дзержинский р-н, Демидовичский с/с, д.Мартиновичи, ул.Центральная, д.20.

К месту происшествия оперативно выехали подразделения МЧС. По прибытии подразделений выяснилось, что горит деревянный дом (под дачу) размерами 6х6 м, крыша шиферная по деревянной обрешетке, электрифицирован. В результате пожара огнем уничтожены крыша, имущество, повреждены стены дома по всей площади.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (оставленный без присмотра включенный обогреватель).

Напомним, что причин возникновения пожара множество и только в силах каждого гражданина его предупредить, соблюдая элементарные правила пожарной безопасности:

- перед использованием электроприборов необходимо внимательно изучить инструкцию по их эксплуатации;

- не используйте электрообогреватели для сушки белья и обуви;

- не используйте самодельные электрообогреватели;

-не следует подключать более двух электроприборов к одному источнику питания;

- не допускайте попадания посторонних предметов на открытые спирали электрокаминов и сушить на них вещи;

- ни в коем случае не оставляйте их без присмотра, если они включены в сеть, за исключением электрооборудования, для которого это допустимо согласно техническим нормам.

И помните, что допускается эксплуатация только исправных электронагревательных приборов, разрешенных к применению в установленном порядке в соответствии с сопроводительной документацией на них

Согревайтесь безопасно! Берегите себя и своих близких.

В случае любой чрезвычайной ситуации звоните по номеру «101» или «112».




 
 
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3 февраля в 4 ч. 16 мин. В центр оперативного управления Дзержинского РОЧС поступило сообщение о пожаре по адпесу: Дзержинский р-н, Демидовичский с/с,...
 
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