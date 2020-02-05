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СМИ: Россию отстранили от ЧМ-2022 по футболу
Источник материала: Партизан
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Об этом
«Всемирное антидопинговое агентство уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре», – говорится в твиттере beIN Sports со ссылкой на репортера канала.
При этом не исключается вариант, при котором российская национальная команда в случае успешной квалификации в финальный раунд сможет выступить на чемпионате мира, но в нейтральном статусе, передает
В Российском футбольном союзе выражают надежду, что Международная федерация футбола не будет применять санкции к сборной РФ.
В конце января стало известно о том, что WADA обнаружило манипуляции со 145 допинг-пробами из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, напоминает
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
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