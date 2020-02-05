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Президент "Транснефти" скептически относится к возможному реверсу Беларусью нефтепровода "Дружба"

05.02.2020 12:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент "Транснефти" Николай Токарев скептически оценил вариант возможного реверса Беларусью части нефтепровода "Дружба", чтобы для загрузки нефтью НПЗ республики сырье пошло из Польши в Беларусь, а не наоборот.

"Даже теоретически это сделать нельзя, потому что слишком много сторон вовлечено в этот технологический процесс. Тут и поляки, тут и мы, тут и белорусы, и грузоотправители", - сказал Токарев журналистам.

"На наш взгляд, это было бы неправильно", - добавил он.

"Во-вторых, чтобы реализовать это даже по технологии, нужно будет ставить другие насосы", - уточнил глава монополии.
 
 
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Президент "Транснефти" Николай Токарев скептически оценил вариант возможного реверса Беларусью части нефтепровода "Дружба", чтобы для загрузки нефтью НПЗ...
 
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