ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему памятник Янковскому на кладбище в образе Радзивилла?

05.02.2020 12:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

5 февраля исполняется 90 лет со дня рождения народного артиста СССР Ростислава Янковского. Актёра вспоминали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

«Через личную вещь показать величество уникального человека». Выставка памяти Ростислава Янковского открывается в Минске

На счету Янковского более 160 театральных ролей, 60 киноролей. Но как Вы считаете, какие роли для него были наиболее судьбоносными и с какими он ассоциируется у людей?

Сергей Ковальчик, художественный руководитель Русского театра, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Два персонажа, мимо которых трудно пройти это «Макбет», легендарный спектакль Бориса Луценко. И «Пане Коханку» – это моя постановка. Даже последняя воля Ростислава Иваныча была, чтобы мемориал на Московском кладбище был отлит в форме персонажа пане Коханку, в образе Радзивилла он сейчас на мемориале. Это, конечно, личность легендарная.

Почему памятник Янковскому на кладбище в образе Радзивилла?

Почему памятник Янковскому на кладбище в образе Радзивилла?

Люди в материале: Сергей Ковальчик
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 февраля исполняется 90 лет со дня рождения народного артиста СССР Ростислава Янковского. Актёра вспоминали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. «Через...
 
Новости дня
Новости разные
 
"25 лет у нас США враг-враг-враг, и тут – оба-на!"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика