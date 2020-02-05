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Почему памятник Янковскому на кладбище в образе Радзивилла?
Источник материала: СТВ
5 февраля исполняется 90 лет со дня рождения народного артиста СССР Ростислава Янковского. Актёра вспоминали в программе
На счету Янковского более 160 театральных ролей, 60 киноролей. Но как Вы считаете, какие роли для него были наиболее судьбоносными и с какими он ассоциируется у людей?
Сергей Ковальчик, художественный руководитель Русского театра, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
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5 февраля исполняется 90 лет со дня рождения народного артиста СССР Ростислава Янковского. Актёра вспоминали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. «Через...
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